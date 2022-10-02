Люди продовжують чекати на ЗСУ

Утім, настрої самих мешканців після анексії не змінилися. Українці продовжують чекати на звільнення своїх регіонів від російських загарбників. Про це 24 каналу розказав заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

Зверніть увагу Що буде на окупованих територіях після "приєднання" їх до Росії: думка російського опозиціонера

Їм байдуже хто і що у Москві сказав. Херсонщина – це Україна, і люди дуже чекають на ЗСУ,

– наголосив він.

Соболевський зауважив, що новини з Кремля, безумовно, не покращили настрій нашим людям, але всі розуміють, що анексія – це лише продовження того театру абсурду, який відбувався на Херсонщині з "референдумом". Адже всі бачили, як це відбувалося, і розуміють, що жодного голосування не було, і підтримки населення окупанти не мають.

Що змінилося на тимчасово окупованих територіях

За словами заступника голови облради, очікується, що тепер окупанти посилять тиск на населення. Першою чергою це стосується примусової паспортизації, адже вже є підстави вважати, що росіяни встановлять терміни, у які зобов'яжуть людей отримати паспорти Росії.

Відмовлятися від російських документів особливо важко для певних категорій людей. Наприклад, підприємці сьогодні не можуть працювати на Херсонщині, якщо їх не внесли до російського реєстру. А для цього потрібно або мати громадянство країни-агресорки, або надати підтвердження того, що людина подала документи на отримання паспорта.

Також у цьому контексті дуже тиснуть на лікарів. Їх зобов'язують отримувати російські документи, якщо вони хочуть продовжувати свою роботу.

"Поки що це більше психологічний тиск, тому що лікарів дуже не вистачає, і окупанти розуміють, що якщо будуть дуже сильно тиснути, то люди просто масово підуть з цих лікарень, і там буде колапс. Тому поки що жорсткого примусу лікарів не було, але психологічний тиск є постійно", – розповів Соболевський.

Крім того, ситуація залишається незрозумілою і з примусовою мобілізацією. Наразі, на щастя, підтверджених випадків, коли херсонців мобілізували, щоб воювати на боці Росії. Утім, у регіоні дуже велика кількість затриманих, серед яких – багато чоловіків призовного віку, а це може бути частиною мобілізаційної кампанії.

Окупанти посилили фільтраційні заходи

Як розповів Соболевський, росіяни з новими силами взялися до фільтраційних заходів щодо населення Херсонської області. Вони здійснюють велику кількість перевірок та обшуків, частіше повідомляють, що росіяни захоплюють житло. Переважно мова йде все ж про ті будинки та квартири, з яких виїхали. На вулицю людей з власних домівок все ж не виганяють.

Також почастішали та стали жорсткішими перевірки на блокпостах. Росіяни знову ретельно перевіряють смартфони та комп'ютерну техніку. Вибірково людей допитують просто на місці – хто, звідки, чим займається, які настрої, яке має ставлення до Росії тощо.

Така форма психологічного тиску, і водночас вони перевіряють, шукають людей, які нелояльні, людей, які допомагають руху спротиву, адже він насправді дуже активний сьогодні на Херсонщині,

– додав заступник голови облради.

Юрій Соболевський про ситуацію на Херсонщині: дивіться відео

Виїхати з Херсонщини дуже важко

Як розповів херсонський активіст Володимир Молчанов, окупанти ускладнили виїзд з Херсонщини, особливо для чоловіків – не випускають із Криму та через Василівку. Тепер виїхати з окупованої території можуть лише ті, хто має дозволи. А видаючи їх, росіяни збирають інформацію про людей та їхніх родичів.

Усе це можу бути підготовкою до російської мобілізації в Херсонській області. За словами Молчанова, їм нічого не завадить призвати херсонців до своєї армії, адже зараз в регіоні панує беззаконня – немає ані прокурорів, ані судів.