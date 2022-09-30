Утім, ні президент Зеленський, ні партнери України не підуть на це. Про це 24 каналу розповів російський опозиціонер Леонід Невзлін.

Варте уваги Відповідь буде миттєва, – Данілов про шоу з "приєднанням" регіонів України до росії

Відставка Пушиліна та Пасічника

За його словами, можливий варіант, що Путін відсторонить Пасічника та Пушиліна від керування окупованими територіями та зробить їх так званими сенаторами. А на їхнє місце російський президент призначить когось більш авторитетного та прийнятного для нього.

Це може бути у випадку, якщо він об'єднає їх в один округ. Тоді та людина, яка буде керувати округом, мабуть, захоче привести свою команду,

– пояснив російський опозиціонер.

Втім, немає жодного сенсу або значення – будуть Пасічник та Пушилін сенаторами чи керівниками, оскільки все одно сидітимуть на суді в Гаазі.

Читайте також Чому путін так поспішає з "референдумами": Фейгін пригадав момент, коли все пришвидшилось

Рогозін може очолити так званий Кримський федеральний округ

У мережі з'явилася інформація, що так званий Кримський федеральний округ може очолити Дмітрій Рогозін. На думку Невзліна, це можливо, адже Рогозін удає "свого та хорошого" для Путіна.

Він влаштовує (Путіна – 24 канал) лояльністю, дурістю та ідейністю, такою ж, як у Ковальчука та інших – антизахідною та антидемократичною,

– зазначив російський опозиціонер.

За його словами, відправляти Рогозіна в Україну досить небезпечно, бо в нашій країні з ним "щось може трапитися". Це може свідчити про те, що його просто не шкода й далі буде хтось інший, наприклад, Прігожин. В останнього більше шансів лишитися живим на цій посаді.

"Це розстрільна посада і якщо Рогозіну її дають і він на неї погоджується, то значить справи у нього погані", – підсумував Невзлін.

Невзлін припустив, як буде розвиватися ситуація на анексованих територіях: дивіться відео

Яка ситуація буде на анексованих територіях

Невзлін припустив, що, ймовірно, по всьому периметру російсько-українського кордону або лінії зіткнення буде запроваджений воєнний стан, з усіма його наслідками. Крім того, Путін може оголосити мобілізацію на анексованих територіях нашої держави.

Чи поширить він (воєнний стан – 24 канал) залежатиме від того, як далі розвиватимуться події. Йому треба якомога менше утискати російський народ у правах, але він цього зробити вже не може,

– відзначив російський опозиціонер.

Коротко про так звані "референдуми"