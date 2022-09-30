Утім, ні президент Зеленський, ні партнери України не підуть на це. Про це 24 каналу розповів російський опозиціонер Леонід Невзлін.
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Відставка Пушиліна та Пасічника
За його словами, можливий варіант, що Путін відсторонить Пасічника та Пушиліна від керування окупованими територіями та зробить їх так званими сенаторами. А на їхнє місце російський президент призначить когось більш авторитетного та прийнятного для нього.
Це може бути у випадку, якщо він об'єднає їх в один округ. Тоді та людина, яка буде керувати округом, мабуть, захоче привести свою команду,
– пояснив російський опозиціонер.
Втім, немає жодного сенсу або значення – будуть Пасічник та Пушилін сенаторами чи керівниками, оскільки все одно сидітимуть на суді в Гаазі.
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Рогозін може очолити так званий Кримський федеральний округ
У мережі з'явилася інформація, що так званий Кримський федеральний округ може очолити Дмітрій Рогозін. На думку Невзліна, це можливо, адже Рогозін удає "свого та хорошого" для Путіна.
Він влаштовує (Путіна – 24 канал) лояльністю, дурістю та ідейністю, такою ж, як у Ковальчука та інших – антизахідною та антидемократичною,
– зазначив російський опозиціонер.
За його словами, відправляти Рогозіна в Україну досить небезпечно, бо в нашій країні з ним "щось може трапитися". Це може свідчити про те, що його просто не шкода й далі буде хтось інший, наприклад, Прігожин. В останнього більше шансів лишитися живим на цій посаді.
"Це розстрільна посада і якщо Рогозіну її дають і він на неї погоджується, то значить справи у нього погані", – підсумував Невзлін.
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Яка ситуація буде на анексованих територіях
Невзлін припустив, що, ймовірно, по всьому периметру російсько-українського кордону або лінії зіткнення буде запроваджений воєнний стан, з усіма його наслідками. Крім того, Путін може оголосити мобілізацію на анексованих територіях нашої держави.
Чи поширить він (воєнний стан – 24 канал) залежатиме від того, як далі розвиватимуться події. Йому треба якомога менше утискати російський народ у правах, але він цього зробити вже не може,
– відзначив російський опозиціонер.
Коротко про так звані "референдуми"
- 28 вересня у Росії оголосили про "результати" псевдореферендумів в Україні. За даними Кремля, "підтримка" входження до складу Росії набрала від 87 до 99% голосів.
- Російські пропагандисти у ніч проти 30 вересня повідомили, що Владімір Путін підписав укази про визнання начебто "незалежності" Запорізької й Херсонської областей. Також на цих папірцях російського президента прописано дещо неймовірне – нібито існують два різних "народи" Запорізької й Херсонської областей.
- В Інституті вивчення війни припустили, що "референдуми" матимуть негативні наслідки для бойовиків псевдореспублік. Так, там вважають, що це інсценування волевиявлення посилить бунтарські настрої всередині квазіреспублік.