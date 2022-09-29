Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він також зазначив, що для такого поспіху є певні причини, головна – ці псевдореферендуми і "приєднання" до росії окупованих територій, викликана ситуацією на фронті.

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Марк Фейгін каже, що окупанти все ж вважали, що можуть дотягти до зимових холодів і деокупації цих територій не трапиться. "Після Харківської операції зі звільнення, окупанти зрозуміли, що їм потрібно поспішати", – каже він.

У разі, якщо ЗСУ звільнять правий берег Херсону або ж звільнятимуть Луганщину, то вони вирішили, що "приєднання" цих територій допоможе росіянам вразити Захід, аби наші партнери тиснули на нас і ми погодились сісти за стіл перемовин,

– додає правозахисник.

Невдачі росії у Самарканді могли пришвидшити події із "референдумами"

"А ще одна причина не така очевидна – якось все пришвидшилось після саміту у Самарканді (ШОС). Мабуть, путін розраховував отримати якусь підтримку від азійських союзників. І, здається, що він нічого не досяг", – припускає Фейгін.

Тому, на думку російського правозахисника, йому потрібно було форсувати події: сюди й мобілізація, пришвидшення "референдумів" тощо.