Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он также отметил, что для такой спешки есть определенные причины, главная – эти псевдореферендумы и "присоединение" к россии оккупированных территорий, вызвана ситуацией на фронте.

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Марк Фейгин говорит, что оккупанты все же считали, что могут дотянуть до зимних холодов и деоккупации этих территорий не случится. "После Харьковской операции по освобождению, оккупанты поняли, что им нужно спешить", – говорит он.

В случае, если ВСУ освободят правый берег Херсона или же будут освобождать Луганскую область, то они решили, что "присоединение" этих территорий поможет россиянам поразить Запад, чтобы наши партнеры давили на нас и мы согласились сесть за стол переговоров,

– добавляет правозащитник.

Неудачи россии в Самарканде могли ускорить события с "референдумами"

"А еще одна причина не так очевидна – как-то все ускорилось после саммита в Самарканде (ШОС). Видимо, путин рассчитывал получить какую-то поддержку от азиатских союзников. И, кажется, что он ничего не достиг", – предполагает Фейгин.

Поэтому, по мнению российского правозащитника, ему нужно было форсировать события: сюда и мобилизация, ускорение "референдумов" и т.д.