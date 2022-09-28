У цьому переконані аналітики з Інституту з вивчення війни. Вони зауважили, що результати псевдореферендумів можуть лише посилити бунтарські настрої всередині псевдореспублік. Розповімо далі, що може бути причиною цього.

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Напруга у псевдореспубліках зросте

За припущеннями укладачів звіту, анексія Донецька та Луганська вкрай негативно вплине на псевдореспубліки. А пов'язано це з тим, що вони й до того демонстрували бунтарські настрої. Особливо у тих випадках, коли потрібно було йти воювати за іншу псевдореспубліку. Мовляв, за своїх бойовики гинути готові, а от за інших – ні.

Водночас ватажок бойовиків "днр" пушилін продовжує стелитися під путіна. Він 27 вересня заявив, що сили псевдореспубліки розгорнуть по всій лінії зіткнення. Мовляв, вони практично частина росії, тож і воювати повинні на рівних.

Нагадаємо, що в "лнр" регулярно відбуваються протести рідних військових, яких відправляють воювати або на територію "днр", або до інших регіонів. Вони наголошують на тому, що їхні бійці мають захищати лише свою землю, а не вмирати на "чужій". Це, до слова, чергова демонстрація "братніх народів", якими росія згодовувала упродовж десятків років.

Окупанти малюють захмарні цифри

Російське керівництво нагадує школярів, які невміло списують. Замість того, щоб подати бодай на крихту близькі до реальності дані, вороги усе намагаються витягнути ледь не до 100%.

Так, ще вдень 27 вересня глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про "референдум" в області. В останній день голосування окупанти налічили явку у 90%. Але і це ще не все. Росіяни назвали міфічну цифру в мільйон виборців. Останнє особливо обурило главу ОВА, адже він знає, що на нещодавно захоплених територіях не налічити такої шаленої кількості "виборців".

Результати "референдумів" вражають

Наприкінці дня 27 вересня російські ЗМІ вже хизувалися результатами "референдумів". Настільки блискавично там працюють "виборчі комісії", що навіть дня очікувати не потрібно було. Нагадаємо також, що "волевиявлення" тривало з 23 по 27 вересня. Отже, окупанти заявляють про безпрецедентні 97% голосів, які підтримують вхід до складу росії. Голоси розподілилися так:

"днр" – 99,23%;

"лнр" – 98,42%;

окупована частина Запорізької області – 93,11%;

окупована Херсонська область – 87,05%.

Правда, саме оголошення про приєднання до росії дещо відкладуть. Цю "радісну новину" путін мав подати населенню країни-агресорки 30 вересня, але передумав.

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