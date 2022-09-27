Будь-які злочинні дії росії нічого не змінять для України. Про це Зеленський сказав у традиційному зверненні до українців.

Важливо З фронту будуть хороші новини, просуваємося вперед, – Зеленський звернувся до українців

Президент розповів, що закликав членів Радбезу ООН зупинити одну людину, яка ставить себе проти всіх у світі. Зеленський переконаний, що це ще можливо, поки остаточні руйнівні кроки не зроблені.

Реалізація росією так званого кримського сценарію та чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим президентом росії немає про що говорити. Це чітко й зрозуміло,

– наголосив Зеленський.

Це навіть не імітація референдумів

Глава держави додав, що цей фарс на окупованій території навіть не можна назвати імітацією референдумів. Українська влада знала заздалегідь, що загарбники намалюють замість результату. Він зауважив, що розвідці не треба було особливо старатися.

"Погоджені цифри для цього фарсу були вкинуті у засоби масової інформації. Росія навіть не ховається", – зазначив політик.

Він підсумував, що єдина раціональна відповідь на таку зухвалість окупанта – ще більша підтримка для України: оборонна, фінансова, санкційна. Тому Зеленський подякував за це нашим партнерам.

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