Любые преступные действия россии ничего не изменят для Украины. Об этом Зеленский сказал в традиционном обращении к украинцам.

Важно С фронта будут хорошие новости, продвигаемся вперед, – Зеленский обратился к украинцам

Президент рассказал, что призвал членов Совбеза ООН остановить одного человека, который ставит себя против всех в мире. Зеленский убежден, что это еще возможно, пока окончательные разрушительные шаги не сделаны.

Реализация россией так называемого крымского сценария и очередная попытка аннексии украинской территории будет означать, что с этим президентом россии не о чем говорить. Это четко и понятно,

– подчеркнул Зеленский.

Это даже не имитация референдумов

Глава государства добавил, что этот фарс на оккупированной территории даже нельзя назвать имитацией референдумов. Украинские власти знали заранее, что захватчики нарисуют вместо результата. Он отметил, что разведке не нужно было особенно стараться.

"Согласованные цифры для этого фарса были вброшены в средства массовой информации. Россия даже не прячется", – отметил политик.

Он подытожил, что единственный рациональный ответ на такую ​​дерзость оккупанта – еще большая поддержка для Украины: оборонная, финансовая, санкционная. Поэтому Зеленский поблагодарил наших партнеров.

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