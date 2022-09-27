Глава государства призвал мир еще больше помогать Украине на фоне преступных действий кремля. При этом он подчеркнул, что никакие псевдореферендумы ничего не поменяют для Киева, ведь Украина признает устав ООН.

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Остановить россию нужно сейчас, – Зеленский о "референдумах"

На фоне объявления так называемых "результатов референдумов" Украина созвала заседание Совбеза ООН. Зеленский подчеркнул, что своими действиями россия просто добивает устав ООН.

Я призвал членов Совбеза остановить того, кто ставит себя против всех в мире. Это возможно. Возможно именно сейчас, когда окончательные разрушительные шаги пока не сделаны,

– заявил президент.

Он добавил, что реализация россией крымского сценария по другим оккупированным территориям Украины будет означать, что с владимиром путиным уже не о чем говорить.

По словам Зеленского, то, что сейчас происходит на оккупированных территориях, нельзя назвать даже имитацией референдумов. Ведь результаты были известны всем и давно. Для этого не нужно было даже разведки.

Согласованные цифры для этого фарса были вброшены в средства массовой информации. Россия даже не прячется,

– отметил политик.

Ответом на такие действия государства-агрессора должна стать еще большая поддержки для Украины. Зеленский поблагодарил партнеров за оборонную, финансовую и санкционную помощь.

Президент анонсировал продвижение на фронте

Относительно ситуации на фронте глава государства не был многословен. Однако он заинтриговал украинцев хорошими новостями.

Что касается фронта, то скажу коротко и пока без деталей, хотя они будут хорошие: продвигаемся вперед и освобождаем нашу землю,

– сообщил Зеленский.

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