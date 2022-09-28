В этом убеждены аналитики из Института по изучению войны. Они заметили, что результаты псевдореферендумов могут лишь усилить бунтарские настроения внутри псевдореспублики. Давайте расскажем, что может быть причиной этого.

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Напряжение в псевдореспубликах вырастет

По предположениям составителей отчета, аннексия Донецка и Луганска крайне негативное повлияет на псевдореспублики. А это связано с тем, что они и до того демонстрировали бунтарские настроения. Особенно в тех случаях, когда нужно было идти воевать за другую псевдореспублику. Якобы за своих боевики погибать готовы, а вот за других – нет.

В то же время главарь боевиков "днр" пушилин продолжает стелиться под путина. Он 27 сентября заявил, что силы псевдореспублики развернут по всей линии столкновения. Якобы они практически часть россии, так что и воевать должны на равных.

Напомним, что в "лнр" регулярно проходят протесты родных военных, которых отправляют воевать либо на территорию "ДНР", либо в другие регионы. Они подчеркивают, что их бойцы должны защищать только свою землю, а не умирать на "чужой". Это, к слову, очередная демонстрация "братских народов", которыми россия скармливала десятки лет.

Оккупанты рисуют заоблачные цифры

Российское руководство напоминает школьников, неумело списывающих. Вместо того чтобы подать хотя бы немного близкие к реальности данные, враги все пытаются вытащить чуть ли не до 100%.

Так, еще днем 27 сентября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о "референдуме" в области. В последний день голосования оккупанты насчитали явку в 90%. Но это еще не все. Россияне назвали мифическую цифру в миллион избирателей. Последнее особенно возмутило главу ОВА, ведь он знает, что на недавно захваченных территориях не насчитать такое безумное количество "избирателей".

Результаты "референдумов" впечатляют

В конце дня 27 сентября российские СМИ уже хвастались результатами "референдумов". Настолько молниеносно там работают "избирательные комиссии", что даже дня ждать не нужно было. Напомним также, что "волеизъявление" длилось с 23 по 27 сентября. Следовательно, оккупанты заявляют о беспрецедентных 97% голосов, поддерживающих вход в состав россии. Голоса распределились так:

"днр" – 99,23%;

"лнр" – 98,42%;

оккупированная часть Запорожской области – 93,11%;

оккупированная Херсонская область – 87,05%.

Правда, именно объявления о присоединении к россии немного отложат. Эту "радостную новость" путин должен был предоставить населению страны-агрессора 30 сентября, но передумал.

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