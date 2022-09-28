На засіданні виступав і президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що злочинні "референдуми" окупантів нічого не змінять для України, ми й далі будемо відвойовувати свої землі. 24 канал зібрав інші важливі заяви учасників Радбезу.

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"Референдуми" – це пародія, вони незаконні

Заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі ДіКарло констатувала, що так звані "референдуми" не були законними. ООН залишається повністю відданою суверенітету України в її межах. Вона звернула увагу також на озброєних людей, які супроводжували ці "голосування". На думку заступниці, псевдореферендуми загрожують подальшою ескалацією конфлікту.

Постпред Франції при ООН, яка головує зараз у Радбезі, Ніколя де Рів'єр наголосив, що "референдуми" – це пародія. У них немає легітимності, а так званий "результат" всі знають заздалегідь.

"Референдуми" можуть відрити "скриньку Пандори"

Пані посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що планує внести резолюцію, яка засудить росію за так звані "референдуми". Вона теж відзначила, що держава-агресорка примушує жителів окупованих територій голосувати під дулами автоматів. За її словами, росія поспішає анексувати ці території, щоб приховати свої злочини.

Також Томас-Грінфілд попередила, що псевдореферендуми можуть відкрити "скриньку Пандори". Світ мусить мати хоробрість та підтримати суверенітет і територіальну цілісність України, оскільки це захист колективних справ та миру.

"Кримський сценарій"

Росія діє за "методичками як у Криму" у 2014 році. Про це заявив постійний представник Великої Британії при ООН Джеймс Карукі. За його словами, такий сценарій знову повторюється. Зокрема, дезінформація, залякування та фабрикування. Він додав, всі знають, що москва уже сфабрикувала результати.

До речі, представник Албанії в ООН Феріт Ходжа зацитував слова путіна 2014 року, наголосивши, що його заяви та правда – протилежні речі. Після анексії Криму диктатор сказав: "Не вірте тим, хто каже, що інші регіони підуть за Кримом. Ми не хочемо поділу України".

Постпред Бразилії в ООН Кошта Фільо сказав, що "референдуми" ускладнюють перспективи мирних перемовин. Він визнав, що в умовах конфлікту населення не може мати вільного волевиявлення. Раніше Зеленський критикував Бразилію за нейтральну позицію у війні.

Китай – проти санкцій

Китайський дипломат Лю Цзеї наголосив, що потрібно поважати суверенітет та територіальну цілісність усіх держав. Він запевняє, що Пекін завжди стояв на стороні миру, але водночас вважає, що санкції – глухий кут. За його переконаннями, конфронтація, політична ізоляція, санкції можуть завести у глухий кут. А проте слово "референдум" у промові Цзеї взагалі не звучало.

Риторика про ядерну зброю – неприпустима

ДіКарло назвала неприпустимою риторику росії про використання ядерної зброї. Вона суперечить Спільній заяві лідерів п'яти ядерних держав про запобігання ядерній війні, зробленій 3 січня 2022 року.

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