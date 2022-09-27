Президент зазначив, що росія зневажає хартію ООН і порушує всі правила. Тому Зеленський закликав світ до дій, передає 24 канал.

До речі Не думаю, що він блефує, – Зеленський про ядерні погрози Путіна

Ядерні погрози – постійний наратив росіян

Зеленський окреслив 5 пунктів, що зараз відбувається. Найперше – Росія проігнорувала заклик МАГАТЕ щодо негайного звільнення Запорізької АЕС та негайного припинення обстрілів біля ядерного об'єкту. Це навмисний ядерний шантаж.

Теза про використання ядерної зброї стало постійним наративом пропагандистів.

Це доводить, що росія не має права володіти ядерною зброєю, тому що вона не здатна гарантувати безпеку у світі,

– наголосив президент.

На план миру росія відповіла мобілізацією

Зеленський нагадав, що минулого тижня він презентував Генасамблеї ООН план миру. Натомість держава-агресорка у відповідь оголосила мобілізацію. Крім того, росія фокусує мобілізацію саме на корінних народах. Така ситуація, зокрема, в окупованому Криму.

"Це політика геноциду", – переконаний президент.

Анексія – спроба стерти норми міжнародного законодавства

Зеленський розповів і про псевдореферендуми на окупованих територіях. Загарбники змушують людей заповнювати папірці, погрожуючи їм зброєю. Вже навіть презентували заздалегідь підготовлені "результати" цього фейкового голосування.

Анексія українських територій. Це найбільше порушення Хартії ООН. Це спроба вкрасти території у іншої держави. Спроба стерти норми міжнародного законодавства,

– наголосив Зеленський.

Потрібна повна ізоляція росії

Він зазначив, що єдиний спосіб зупинити це – повна ізоляція росії у відповідь на все, що вона робить. Держава, яка здійснює геноцид та погрожує ядерною зброєю, не може залишатись постійним членом Радбезу ООН з правом вето. Росію необхідно виключити з усіх міжнародних інституцій. Крім того, потрібні нові серйозні санкції проти росії.

Зеленський окремо наголосив, що будь-які кримінальні дії росії нічого не змінять. Україна не буде підпорядковуватись шантажу терористів.

Наша держава потребує підтримки, а також чітких гарантій безпеки. Це складова глобальної безпеки.

З путіним нема про що говорити

Визнання росією цих псевдореферендумів означатиме, що тут немає про що говорити з путіним. Анексія – це рух, який наражає його проти усього людства. Зеленський наголосив, що такий чіткий сигнал потрібен від кожної країни світу.

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