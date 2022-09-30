Впрочем, ни президент Зеленский, ни партнеры Украины не пойдут на это. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционер Леонид Невзлин.

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Отставка Пушилина и Пасечника

По его словам, возможен вариант, что Путин отстранит Пасечника и Пушилина от управления оккупированными территориями и сделает их так называемыми сенаторами. А на их место российский президент назначит кого-нибудь более авторитетного и приемлемого для него.

Это может быть в том случае, если он объединит их в один округ. Тогда тот человек, который будет управлять округом, пожалуй, захочет привести свою команду,

– объяснил российский оппозиционер.

Впрочем, нет смысла или значения – будут Пасечник и Пушилин сенаторами или руководителями, поскольку все равно будут сидеть на суде в Гааге.

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Рогозин может возглавить так называемый Крымский федеральный округ.

В сети появилась информация, что так называемый Крымский федеральный округ может возглавить Дмитрий Рогозин. По мнению Невзлина, это возможно, ведь Рогозин притворяется "своим и хорошим" для Путина.

Он устраивает (Путина – 24 канал) лояльностью, глупостью и идейностью, такой же, как у Ковальчука и других – антизападной и антидемократической,

– отметил российский оппозиционер.

По его словам, отправлять Рогозина в Украину достаточно опасно, потому что в нашей стране с ним "что-то может случиться". Это может свидетельствовать о том, что его просто не жалко и дальше будет кто-то другой, например Пригожин. У последнего больше шансов остаться живым на этом посту.

"Это расстрельная должность и если Рогозину ее дают и он на нее соглашается, то значит дела у него плохие", – подытожил Невзлин.

Невзлин предположил, как будет развиваться ситуация на аннексированных территориях: смотрите видео

Какая ситуация будет на аннексированных территориях

Невзлин предположил, что, вероятно, по всему периметру российско-украинской границы или линии столкновения будет введено военное положение со всеми его последствиями. Кроме того, Путин может объявить мобилизацию на аннексированных территориях нашего государства.

Распространит ли он (военное положение – 24 канал) будет зависеть от того, как дальше будут развиваться события. Ему нужно как можно меньше ущемлять русский народ в правах, но он этого сделать уже не может.

– отметил российский оппозиционер.

Кратко о так называемых "референдумах"