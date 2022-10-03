Оккупанты подсознательно уже готовы отойти со своих позиций, которые они занимают на подступах к Крыму. Об этом 24 каналу рассказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

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"Подготовка" к обороне

Заместитель председателя Херсонского облсовета отметил, что на сегодня россияне поняли, что успехов своей армии в ближайшее время не следует ожидать.

Учитывая, что оккупанты начали окапываться в тех общинах, которые ближе к Крыму, они сами не верят, что смогут удержаться на тех рубежах , на которых они сейчас есть. Они уже готовят позиции для себя, пытаются проводить инженерные работы, ставят бетонные плиты, где могут,

– объяснил Соболевский.

По его словам, это значит, оккупанты готовятся к обороне, но уже на других рубежах.

"Таким образом можно заключить, что они морально уже готовы оставить свои позиции, которые сегодня имеют", – добавил он.

Как россияне готовятся к обороне в Херсонской области: смотрите видео

"Пропускная система"

Соболевский подчеркнул, что на фоне своих неудач россияне усложняют для херсонцев возможности выезда на подконтрольную Украине территорию.

С этим очень сложная ситуация. Из Васильевки на Запорожье вчера смогли проехать только два автомобиля. Позавчера – 11 человек смогли уехать. Какая ситуация сегодня – информация уточняется. К сожалению, россияне вводят так называемую "пропускную систему". Не понятно, как она будет работать,

– рассказал чиновник.

Он указал, что оккупанты вывесили "объявления" с номером телефона, на который через мессенджер необходимо посылать свои личные данные и причины выезда.

"В дальнейшем нужно ждать, когда оттуда перезвонят и скажут, можно ли ехать. Там просто какой-то хаос. Эти условия создают искусственно, чтобы люди вообще не имели возможности выезжать из Херсона, особенно после псевдореферендума. Это очень не соответствует картинке "российских территорий", которые "счастливы", став частью "русского мира", – заметил Соболевский.

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По его словам, до введения "пропускной системы" из области ежедневно выезжали от 500 до 600 человек в течение длительного времени.

"А если бы было больше пунктов выезда и если бы так не усложнялся выезд – то выезжали бы ежесуточно еще больше", – резюмировал чиновник.

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