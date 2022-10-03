Український стяг встановили штурмовики 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. У мережі показали відповідне відео.

До теми Зеленський у зверненні підтвердив звільнення Архангельського і Миролюбівки: показуємо на карті

ЗСУ підняли прапор на найвищій точці у Миролюбівці

На опублікованих кадрах видно, як штурмовики "Закарпатського легіону" 3 жовтня дісталися до найвищої точки у Миролюбівці. Вони з радістю встановили там український прапор.

Як ЗСУ встановлювали прапор у Миролюбівці: дивіться відео

Що відомо про звільнення Миролюбівки

Раніше глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич підтвердив, що ЗСУ офіційно звільнили від російських загарбників два населених пункти. Мовилось про Архангельське та Миролюбівку.

Миролюбівка входить у Білозерську селищну громаду Херсонської області. Селище розміщене за менш ніж 30 кілометрів від Архангельського, а також за 6 кілометрів від залізничної станції Копані. Де воно розташоване на карті – дивіться у нашому матеріалі.

Нагадаємо, що також наші військові нещодавно звільнили Лиман на Донеччині. Як повідомляв президент Володимир Зеленський, місто повністю зачищено від російських окупантів.

Крім того, ЗСУ звільнили Ямпіль у Донецькій області. Селище перебувало під окупацією росіян з кінця квітня.

Варте уваги – ЗСУ потужно звільнили ще українські території: дивіться відео