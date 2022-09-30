Під час своєї промови 30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ мають суттєві результати на Сході країни. Зокрема він підтвердив звільнення Ямполя, повідомляє 24 канал.

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Президент подякував захисникам Ямполя

Володимир Зеленський подякував військовослужбовцям 214-го окремого стрілецького батальйону, Сил спеціальних операцій і 103-ї окремої бригади тероборони за звільнення Ямполя. Таким чином підтвердивши, що ЗСУ звільнили цей населений пункт.

Нагадаємо, що відео, як ЗСУ заходять до Ямполя, з'явилось у мережі сьогодні, 30 вересня. Стоячи біля адмінбудівлі український військовий заявив, що Ямпіль наш.

Особливо хочу сьогодні відзначити бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади і 54-ї окремої механізованої бригади за незмінну хоробрість і героїзм на Сіверському та Бахмутському напрямках. А також наших військовослужбовців 214-го окремого стрілецького батальйону, Сил спеціальних операцій і 103-ї окремої бригади тероборони за звільнення Ямполя,

– сказав президент.

Звернення Зеленського за 30 вересня: відео

Також президент зауважив, що про те, що зараз відбувається біля Лимана, вже достатньо публічної інформації. І ці кроки для України дуже важливі.

ЗСУ звільнили ще одне селище біля Лимана

81 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗСУ повідомила, що звільнила селище Дробишеве у Краматорському районі Донецької області. Це всього лиш за 9 кілометрів до Лимана.

Українські воїни розгорнули у Дробишевому синьо-жовтий стяг. Згодом інформацію підтвердив начальник міської військової адміністрації Краматорська Олександр Гончаренко.