Офіційного підтвердження від Генштабу ще немає, проте 81 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗСУ сама повідомила, що звільнила селище Дробишеве біля Лимана. Про це пише 24 канал.

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Де розташоване Дробишеве

Як показують карти, селище міського тиру Дробишеве розташоване за 9 кілометрів від Лимана. Тобто у довоєнний час між цими населеними пунктами було всього лиш 11 хвилин машиною.

Показуємо на карті, де розміщене Дробишеве:

Як можна побачити, це зовсім недалеко від міста Лиман, за який точаться важкі бої. Нині стало відомо, що українські військові взяли Лиман в оперативне оточення й прапор України у Дробишеве це лише підтверджує.

ЗСУ розгорнули у Дробишевому український прапор

Вони з 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ Збройних Сил України опублікували відео, у якому заявили, що повністю звільнили населений пункт Дробишеве від російських загарбників.

Захисники розгорнули на фоні руїн селища синьо-жовтий стяг.

Що зараз відбувається в Лимані

Речник східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що ЗСУ тримають вогневий контроль над всіма підходами та логістичними шляхами до Лиману.

Російська армія на Луганському напрямку зазнає невдач. Ворог зрозумів, що ЗСУ перемагає і почав "тактичне перегрупування", тобто втікати, поки є така можливість.

Згодом стало відомо, що ЗСУ взяли Лиман в кільце, тобто оточили місто.

За словами експерта Олександра Коваленка стверджує, це оточення є дуже важливим для української армії. Річ у тім, що з цього "кільця" починається наступна фаза контрнаступу ЗСУ.

Зверніть увагу – ЗСУ взяли Лиман в оточення: дивіться відео