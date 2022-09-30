Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Раніше військовий експерт Олег Жданов назвав 2 сценарії майбутніх дій довкола Лиману.

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Не перше оточення росіян

Коваленко акцентував, що це не перше оточення окупантів під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вони мали місце й на інших локаціях і плацдармах. Просто до Лиману прикута максимальна увага, оскільки це був наступний крок або наступна фаза після наступу ЗСУ на Харківщині.

Виникла пауза, яку чомусь називають оперативною, хоча насправді це підготовка умов для подальшого просування в бік іншої тимчасово окупованої території, а саме Луганської області. Тому саме в цей період часу події довкола Лиману здаються чимось незвичайним,

– зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

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Це рутина ЗСУ

Він продовжив, що насправді це рутина і буденність ЗСУ, які продовжують активні контрнаступальні дії по всіх напрямках на Донбаському плацдармі. Таке оточення є точно не останнім.

"Хоча дійсно зараз воно виглядає знаково. Путін зараз розповідає про якісь великі досягнення та перемоги російської армії. А вона продовжує не тільки тікати, а ще й опиняється в таких цікавих ситуаціях", – підсумував Коваленко.

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