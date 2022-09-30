Снайперські підрозділи сприяють тому, щоб окуповані росіянами території переходили у "сіру зону". Про це 24 каналу розповів снайпер ЗСУ, волонтер Юрій Чорноморець.

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Ірпінь та Святогірськ

Військовослужбовець зазначив, що на початку війни – під час боїв на річці Ірпінь снайпери стримували росіян, які намагалися зайти з боку Гостомеля, шість разів кидаючи там переправи.

Коли був російський наступ, то снайперські залпи з шести далекобійних гвинтівок дозволяли зупиняти наступи, де можна було зупиняти – за умов дефіциту артилерії та кулеметів. Снайпери не дали оточити 95-ту бригаду й були дуже великі успіхи з перетворення зони російської окупації у "сіру зону",

– пояснив Чорноморець.

За його словами, яскравим прикладом таких дій стали події у Святогірську.

"Росіяни боялися з'являтися на вулицях Святогірська, бо він весь прострілювався нашими снайперами з далекобійних гвинтівок. Зараз снайпери забезпечують наступ ЗСУ. Іноді вдається зробити "сліпими" ворожі танки на відстані до 1800 метрів – через ураження прицілів", – додав він.

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Чорноморець зауважив, що у гвинтівок 50-го калібру є бронебійні патрони, якими вдається підбивати навіть легку броньову техніку, через що росіяни не можуть контратакувати.

"У ЗСУ важливо, щоб у снайперських груп, які складаються з 6 – 7 людей, була така снайперська гвинтівка з бронебійними патронами", – вказав снайпер.

Яка роль снайперів під час наступу ЗСУ: дивіться відео

Операція під Ямполем

Чорноморець розповів, що завдяки злагодженій роботі снайперів ЗСУ змогли швидко звільнити три села на Донеччині.

Перед Ямполем були три села, які взяли буквально за пів години з мінімальними втратами, оскільки снайпери залізли на одну з "білих гір", які є у заповіднику, і з хорошої оптики все розвідали без дронів. Росіяни не сподівалися, що наші снайпери розіб'ються в групи по дві людини й заведуть наших хлопців у кожне з цих сіл, позаяк вони абсолютно все бачили, де хто знаходиться,

– пояснив військовий.

За його словами, роль снайперів під час наступів вкрай важлива, позаяк вони стають "розвідниками-провідниками" для ЗСУ.

"Це, часто, очі ЗСУ, які дуже далеко бачать, якщо мають можливість", – резюмував Чорноморець.

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