Снайперские подразделения способствуют тому, чтобы оккупированные россиянами территории переходили в "серую зону". Об этом 24 каналу рассказал снайпер ВСУ, волонтер Юрий Черноморец.

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Ирпень и Святогорск

Военнослужащий отметил, что в начале войны – во время боев на реке Ирпень снайперы сдерживали россиян, пытавшихся зайти со стороны Гостомеля, шесть раз бросая там переправы.

Когда было российское наступление, то снайперские залпы из шести дальнобойных винтовок позволяли останавливать наступления, где можно было останавливать – в условиях дефицита артиллерии и пулеметов. Снайперы не дали окружить 95-ю бригаду, и были очень большие успехи по превращению зоны российской оккупации в "серую зону",

– объяснил Черноморец.

По его словам, ярким примером таких действий стали события в Святогорске.

"Россияне боялись появляться на улицах Святогорска, потому что он весь простреливался нашими снайперами из дальнобойных винтовок. Сейчас снайперы обеспечивают наступление ВСУ. Иногда удается сделать "слепыми" вражеские танки на расстоянии до 1800 метров – из-за поражения прицелов", – добавил он.

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Черноморец отметил, что у винтовок 50 калибра есть бронебойные патроны, которыми удается подбивать даже легкую броневую технику, из-за чего россияне не могут контратаковать.

"В ВСУ важно, чтобы у снайперских групп, состоящих из 6 – 7 человек, была такая снайперская винтовка с бронебойными патронами", – указал снайпер.

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Операция под Ямполем

Черноморец рассказал, что благодаря слаженной работе снайперов ВСУ смогли быстро освободить три села в Донецкой области.

Перед Ямполем были три села, которые взяли буквально за полчаса с минимальными потерями, поскольку снайперы залезли на одну из "белых гор", которые есть в заповеднике, и из хорошей оптики все разведали без дронов. Россияне не надеялись, что наши снайперы разобьются на группы по два человека и заведут наших ребят в каждое из этих сел, так как они абсолютно все видели, где кто находится,

– объяснил военный.

По его словам, роль снайперов во время наступлений крайне важна, поскольку они становятся "разведчиками-проводниками" для ВСУ.

"Это часто глаза ВСУ, которые очень далеко видят, если имеют возможность", – резюмировал Черноморец.

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