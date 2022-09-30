Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Ранее военный эксперт Олег Жданов назвал 2 сценария будущих действий вокруг Лимана.
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Не первое окружение россиян
Коваленко акцентировал, что это не первое окружение оккупантов во время полномасштабного вторжения России в Украину. Они были и на других локациях и плацдармах. Просто к Лиману приковано максимальное внимание, поскольку это был следующий шаг или следующая фаза после наступления ВСУ в Харьковской области.
Возникла пауза, которую почему-то называют оперативной, хотя на самом деле это подготовка условий для дальнейшего продвижения в сторону другой временно оккупированной территории, а именно Луганской области. Поэтому именно в этот период времени события вокруг Лимана кажутся чем-то необычным,
– отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".
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Это рутина ВСУ
Он продолжил, что на самом деле это рутина и обыденность ВСУ, которые продолжают активные контрнаступательные действия по всем направлениям на Донбасском плацдарме. Такое окружение точно не последнее.
"Хотя действительно сейчас оно выглядит знаково. Путин сейчас рассказывает о каких-то больших достижениях и победах российской армии. А она продолжает не только убегать, но и оказывается в таких интересных ситуациях", – подытожил Коваленко.
Наступление на Лиман: последние новости
- Вооруженные Силы Украины продолжают освобождать наши территории от российских захватчиков. Так, 30 сентября они вошли в поселок Ямполь Донецкой области.
- Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что на Лиманском направлении защитники окружают российскую группировку. Он не рассказал детали, поскольку операция все еще продолжается.
- Эксперты заявляли, что именно с Лимана могут начать деоккупацию Луганской области. Чтобы спастись, кремлевские бойцы массово дают драла.