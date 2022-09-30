Спикер восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что не стоит спешить говорить о победах даже когда появляются видео с деоккупированных населенных пунктов.

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"Знамя ВСУ могут занести и установить, они делятся радостными видео, но бои еще продолжаются. После стабилизационных мероприятий можно будет сказать подробнее. Когда будут проведены все меры по безопасности и не будет проходить контратака врага", — сказал спикер.

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Взяли под огневой контроль

Как отметил Череватый, на Лиманском направлении защитники окружают российскую группировку. Он не рассказал детали, поскольку операция все еще продолжается.

Операция как раз по окружению этой группировки. Под огневым контролем ВСУ фактически все подходы, логистические пути противника, по которым он доставляет боеприпасы и живую силу, – заявил Череватый.

Он добавил, что операция по окружению оккупантов сейчас на этапе завершения, хотя у Лимана враг смог укрепиться.

"Если его под Харьковом "сломали" и он побежал, то возле Лимана противник более укреплен и подразделения были достаточно подготовлены, мотивированы. Поэтому, это заняло время, но наш Генеральный Штаб и штаб на местах переиграл их тактически: планирование и осуществление операции, как военные высокого уровня опытности, подготовки", – объяснил спикер.

Кстати ВСУ получили шанс отомстить россиянам за Иловайск.

Реакция оккупантов

На действия украинских защитников отреагировал глава оккупационных властей Денис Пушилин. Он сказал, что Лиман в Донецкой области в полукольце.