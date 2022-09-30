Він розповів, що є суттєві результати на Сході нашої країни. Усі чули, що відбувається у Лимані Донецької області. Зеленський наголосив, що ці кроки означають для нас багато.
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Президент зазначив, що ми повинні звільнити всю нашу землю. Це буде найкращим доказом того, що міжнародне право й людські цінності не зламати жодній державі-терористу – навіть Росії.
Зеленський підтвердив звільнення Ямполя
Він подякував всім нашим бійцям за реалізацію оборонного задуму. Також відзначив бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади і 54-ї окремої механізованої бригади за незмінну хоробрість і героїзм на Сіверському та Бахмутському напрямках.
Крім того, подякував військовослужбовцям 214-го окремого стрілецького батальйону, Сил спеціальних операцій і 103-ї окремої бригади тероборони за звільнення Ямполя.
Терор Росії продовжується
Зеленський нагадав, що ворог розпочав цей день зі свідомого й абсолютно прорахованого вбивства українців у Запоріжжі. Росіяни вдарили ракетою по цивільній автоколоні. Вже відомо про 30 загиблих, майже 100 поранених і травмованих.
Зеленський не сумнівається, що російські окупанти знали, куди влучать їхні ракети. Це зробили нелюди. Всі вони відповідатимуть перед законом і перед людьми.
Президент відзначив, що у Москві сьогодні відбувся черговий фарс. Співали на площі та цинічно говорили про Запоріжжя.
Коли вони самі ж у Запоріжжі влаштували таке. Нелюди. Вічна пам’ять усім загиблим від російських терактів!
– наголосив глава держави.
Україна наклала нові санкції
Зеленський прозвітував про рішення РНБО і Ставки Головнокомандувача. Детально він зупинився на питанні санкцій проти російських фізичних і юридичних осіб. Там дійсно великий перелік та доволі гучні прізвища. Проте політик зазначив, що ми орієнтуємося не на гучність, а на те, щоб реально демонтувати російський вплив.
- Тому обмеження наклали на кілька тисяч субʼєктів.
- Також синхронізують санкції України та партнерів.
- Впроваджуються нові обмеження проти ключових персоналій, значущих російських підприємств.
Зеленський анонсував, що санкції будуть застосовані й до тих громадян інших держав, які взяли участь у російському фарсі на окупованій території нашої держави. Кожен причетний до псевдореферендумів, буде притягнутий до відповідальності.
Зеленський подякував світу за підтримку
Сьогодні президент поговорив з прем’єр-міністрами Японії та Данії. Він подякував їм за засудження чергових російських кроків до ескалації.
Крім того, Зеленський висловив вдячність усім іншим лідерам держав-партнерів та політикам, які вже доволі оперативно висловилися на захист України та міжнародного права.
Дякую особисто Президенту Байдену, Конгресу, нашим друзям у Європі й усім, хто вже посилює санкції проти Росії і вже робить потужні кроки для збільшення оборонної та фінансової підтримки України,
– сказав Зеленський.
Президент визнав, що шлях нашої держави складний, але зрозумілий. Це шлях незалежності, територіальної цілісності, інтеграції з цивілізованим світом і соціального розвитку. Натомість шлях ворога – це поразка, ганьба й засудження.
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