Він розповів, що є суттєві результати на Сході нашої країни. Усі чули, що відбувається у Лимані Донецької області. Зеленський наголосив, що ці кроки означають для нас багато.

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Президент зазначив, що ми повинні звільнити всю нашу землю. Це буде найкращим доказом того, що міжнародне право й людські цінності не зламати жодній державі-терористу – навіть Росії.

Зеленський підтвердив звільнення Ямполя

Він подякував всім нашим бійцям за реалізацію оборонного задуму. Також відзначив бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади і 54-ї окремої механізованої бригади за незмінну хоробрість і героїзм на Сіверському та Бахмутському напрямках.

Крім того, подякував військовослужбовцям 214-го окремого стрілецького батальйону, Сил спеціальних операцій і 103-ї окремої бригади тероборони за звільнення Ямполя.

Терор Росії продовжується

Зеленський нагадав, що ворог розпочав цей день зі свідомого й абсолютно прорахованого вбивства українців у Запоріжжі. Росіяни вдарили ракетою по цивільній автоколоні. Вже відомо про 30 загиблих, майже 100 поранених і травмованих.

Зеленський не сумнівається, що російські окупанти знали, куди влучать їхні ракети. Це зробили нелюди. Всі вони відповідатимуть перед законом і перед людьми.

Президент відзначив, що у Москві сьогодні відбувся черговий фарс. Співали на площі та цинічно говорили про Запоріжжя.

Коли вони самі ж у Запоріжжі влаштували таке. Нелюди. Вічна пам’ять усім загиблим від російських терактів!

– наголосив глава держави.

Україна наклала нові санкції

Зеленський прозвітував про рішення РНБО і Ставки Головнокомандувача. Детально він зупинився на питанні санкцій проти російських фізичних і юридичних осіб. Там дійсно великий перелік та доволі гучні прізвища. Проте політик зазначив, що ми орієнтуємося не на гучність, а на те, щоб реально демонтувати російський вплив.

Тому обмеження наклали на кілька тисяч субʼєктів.

Також синхронізують санкції України та партнерів.

Впроваджуються нові обмеження проти ключових персоналій, значущих російських підприємств.

Зеленський анонсував, що санкції будуть застосовані й до тих громадян інших держав, які взяли участь у російському фарсі на окупованій території нашої держави. Кожен причетний до псевдореферендумів, буде притягнутий до відповідальності.

Зеленський подякував світу за підтримку

Сьогодні президент поговорив з прем’єр-міністрами Японії та Данії. Він подякував їм за засудження чергових російських кроків до ескалації.

Крім того, Зеленський висловив вдячність усім іншим лідерам держав-партнерів та політикам, які вже доволі оперативно висловилися на захист України та міжнародного права.

Дякую особисто Президенту Байдену, Конгресу, нашим друзям у Європі й усім, хто вже посилює санкції проти Росії і вже робить потужні кроки для збільшення оборонної та фінансової підтримки України,

– сказав Зеленський.

Президент визнав, що шлях нашої держави складний, але зрозумілий. Це шлях незалежності, територіальної цілісності, інтеграції з цивілізованим світом і соціального розвитку. Натомість шлях ворога – це поразка, ганьба й засудження.

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