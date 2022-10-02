Про це в етері національного телемарафону повідомила керівниця об'єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, зараз наші війська вивчають ці кадри та всі можливі варіанти.

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Причин для паніки немає

Наталія Гуменюк відзначила, що зараз опрацьовують усі версії щодо того, що саме закопували в траншеях росіяни. Однак це інформація не для публічного оголошення. Попри те, керівниця об'єднаного координаційного штабу відзначила, що причин для паніки немає.

Також Гуменюк відзначила, що якщо поширення цих кадрів в інтересах окупантів, то це є пропагандистським завданням, спрямованим на залякування українців.

Наталія Гуменюк запевнила, що наші захисники та захисниці знають про всі можливі загрози й місцеве населення проінформоване щодо них, то ж знають план дій на випадку надзвичайних ситуацій.

Невідомі контейнери на Півдні: дивіться відео

Що відомо про контейнери на Півдні

Напередодні в мережі з'явилося відео з Херсонщини, на якому видно чимало невідомих контейнерів у траншеях. Видання Defece Express звернулося до експертів щодо цього. Спеціалісти відзначили, що є кілька варіантів того, що саме у цих контейнерах, зокрема:

рідка хімічна речовина, підготована до підриву;

рідка вибухівка у специфічній тарі;

морські міни МЯМ.

Точно невідомо, що саме росіяни заклали в ці контейнери.

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