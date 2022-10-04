ЗСУ активно стежать за тим, як ворог намагатиметься вводити нові сили. Про це 24 каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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Керівниця пресцентру ОК "Південь" зазначила, що нові мобілізовані росіяни вже з'явилися в тимчасово окупованих районах Півдня.

Ми знаємо їхню кількість. Вони непідготовлені, але цілком ймовірно, що можуть готуватися безпосередньо на позиціях, тому що недооцінювати ворога не можна,

– пояснила вона.

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За її словами, Україна може простежити за цим процесом завдяки руху спротиву, який має можливості, щоб підтвердити або спростувати інформацію щодо цього.

"Тому ми за ними стежимо й проводимо серед них інформаційну кампанію про те, як "не мораючи" руки кров'ю, вони мали б змогу скласти зброю й перейти в "обмінний фонд", – резюмувала Гуменюк.

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