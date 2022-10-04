ЗСУ активно стежать за тим, як ворог намагатиметься вводити нові сили. Про це 24 каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
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Керівниця пресцентру ОК "Південь" зазначила, що нові мобілізовані росіяни вже з'явилися в тимчасово окупованих районах Півдня.
Ми знаємо їхню кількість. Вони непідготовлені, але цілком ймовірно, що можуть готуватися безпосередньо на позиціях, тому що недооцінювати ворога не можна,
– пояснила вона.
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За її словами, Україна може простежити за цим процесом завдяки руху спротиву, який має можливості, щоб підтвердити або спростувати інформацію щодо цього.
"Тому ми за ними стежимо й проводимо серед них інформаційну кампанію про те, як "не мораючи" руки кров'ю, вони мали б змогу скласти зброю й перейти в "обмінний фонд", – резюмувала Гуменюк.
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Мобілізація в Росії: останні новини
- 21 вересня глава Кремля Владімір Путін підписав указ про часткову мобілізацію в росії. За ним Кремль планує мобілізувати до 300 тисяч осіб.
- Усіх заінтригував 7 секретний пункт. Речник диктатора Дмітрій Пєсков дав зрозуміти, що він стосується кількості мобілізованих. Згодом стало відомо, що Москва хоче мобілізувати до мільйона осіб, однак за даними ЗМІ, Кремль планує призов понад 1,2 мільйона росіян.
- Після оголошення рішення про мобілізацію у низці російських міст пройшли нечисленні акції протесту: мітингарів затримали, решту – розігнали. Прокуратура діє на випередження і погрожує учасникам мітингів ув'язненням до 15 років.
- Найбільші мітинги у ці дні відбуваються на російській частині Кавказу, зокрема у Дагестані. Учасники протестів вимагають від силовиків відпустити всіх затриманих на мітингах проти мобілізації. Місцеві анонсували нові масштабні протести.
- Громадяни росії негативно відреагували на оголошення часткової мобілізації. Вони дуже активно почали шукати способи відстрочки від армії або можливість виїхати з країни.
- Зокрема, ухилянти вирішили втікати до Грузії. Тбілісі досі впускає росіян до країни, тому на кордоні утворилася неймовірна черга з автівок.