На сьогодні важко зрозуміти, скільки росіян насправді не підтримують путінську агресію. Про це 24 каналу розповів політолог Олександр Антонюк.
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Сектанти "Z" та "V"
Експерт зазначив, що більшість росіян, які залишили територію Росії, бояться брати участь у війні, але попри це вони залишаються "прихильниками "Z" та "V-кампанії".
Дехто перетинаючи кордон, не встигав навіть відклеювати з лобового скла автомобілів наклейки з цими символами. Є питання до європейських партнерів, що коли вони впускали цих росіян, можливо потрібно було анкету запустити, щоб вони публічно визнали, хто такий Путін? Щоб прямим текстом засудили агресивні дії Росії тощо,
– пояснив оглядач.
За його словами, на сьогодні важко сказати, скільки людей є противниками війни проти України.
"Я думаю, що дуже і дуже маленька кількість. Ті, хто були справді противниками війни, як правило, залишили одні із перших територію Росії й все ж таки у них позиція є більш публічною. Не забуваймо, що росіяни не виступають безпосередньо проти війни, позаяк бояться брати в ній участь. Вони за війну та імперіалізм", – додав політолог.
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На його думку, питання виникає лише в тому, що Кремль порушив "публічний договір" між російською шовіністичною владою й "глибинним народом", який не бере участі у війнах.
"Їх не чіпали, а вони не чіпали владу. Тепер все пішло кардинально по-іншому: "глибинний народ" витягують на війну, а він не готовий помирати. Так руйнується міф, але поки що не прийшло усвідомлення, що не можна воювати проти суверенної держави", – підкреслив Антонюк.
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Коли зміниться Росія
Експерт переконаний, що поки більшу частину мобілізованих "не перемелють" ЗСУ на фронті, рефлексії та переорієнтації в цінностях у Росії не відбудуться.
Переродження в щось адекватне може бути лише після розпаду Росії або ж ми можемо побачити паростки чогось цивілізованого, в кращому випадку, через 2 – 3 – 4 покоління, не раніше. Вони мусять пройти приниження й повністю руйнування "скрєпних" міфів, в яких вони жили щонайменше останні 10 років,
– вказав оглядач.
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За його словами, різниця полягатиме в тому, що це не буде вже Росія як така.
"У них будуть різні республіки: кавказькі республіки підуть під окремий протекторат, так само як тюркські республіки підуть під протекторат Туреччини тощо. З Росії залишиться не такий вже й великий шматок. І те, що буде у вигляді обласного центру імені Москви – можливо, там нам доведеться їх дотискати й змушувати перепрошувати", – зауважив аналітик.
Він констатував, що це відбудеться лише після нового розгрому їхньої "армії алкомобіків".
"Коли їх розгромлять – підуть внутрішні процеси. Тоді буде якась можливість щось їх змушувати визнавати", – резюмував Антонюк.
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Мобілізація в Росії: останні новини
- 21 вересня глава Кремля Владімір Путін підписав указ про часткову мобілізацію в росії. За ним Кремль планує мобілізувати до 300 тисяч осіб.
- Усіх заінтригував 7 секретний пункт. Речник диктатора Дмітрій Пєсков дав зрозуміти, що він стосується кількості мобілізованих. Згодом стало відомо, що Москва хоче мобілізувати до мільйона осіб, однак за даними ЗМІ, Кремль планує призов понад 1,2 мільйона росіян.
- Після оголошення рішення про мобілізацію у низці російських міст пройшли нечисленні акції протесту: мітингарів затримали, решту – розігнали. Прокуратура діє на випередження і погрожує учасникам мітингів ув'язненням до 15 років.
- Найбільші мітинги у ці дні відбуваються на російській частині Кавказу, зокрема у Дагестані. Учасники протестів вимагають від силовиків відпустити всіх затриманих на мітингах проти мобілізації. Місцеві анонсували нові масштабні протести.
- Громадяни росії негативно відреагували на оголошення часткової мобілізації. Вони дуже активно почали шукати способи відстрочки від армії або можливість виїхати з країни.
- Зокрема, ухилянти вирішили втікати до Грузії. Тбілісі досі впускає росіян до країни, тому на кордоні утворилася неймовірна черга з автівок.