На сьогодні важко зрозуміти, скільки росіян насправді не підтримують путінську агресію. Про це 24 каналу розповів політолог Олександр Антонюк.

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Сектанти "Z" та "V"

Експерт зазначив, що більшість росіян, які залишили територію Росії, бояться брати участь у війні, але попри це вони залишаються "прихильниками "Z" та "V-кампанії".

Дехто перетинаючи кордон, не встигав навіть відклеювати з лобового скла автомобілів наклейки з цими символами. Є питання до європейських партнерів, що коли вони впускали цих росіян, можливо потрібно було анкету запустити, щоб вони публічно визнали, хто такий Путін? Щоб прямим текстом засудили агресивні дії Росії тощо,

– пояснив оглядач.

За його словами, на сьогодні важко сказати, скільки людей є противниками війни проти України.

"Я думаю, що дуже і дуже маленька кількість. Ті, хто були справді противниками війни, як правило, залишили одні із перших територію Росії й все ж таки у них позиція є більш публічною. Не забуваймо, що росіяни не виступають безпосередньо проти війни, позаяк бояться брати в ній участь. Вони за війну та імперіалізм", – додав політолог.

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На його думку, питання виникає лише в тому, що Кремль порушив "публічний договір" між російською шовіністичною владою й "глибинним народом", який не бере участі у війнах.

"Їх не чіпали, а вони не чіпали владу. Тепер все пішло кардинально по-іншому: "глибинний народ" витягують на війну, а він не готовий помирати. Так руйнується міф, але поки що не прийшло усвідомлення, що не можна воювати проти суверенної держави", – підкреслив Антонюк.

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Коли зміниться Росія

Експерт переконаний, що поки більшу частину мобілізованих "не перемелють" ЗСУ на фронті, рефлексії та переорієнтації в цінностях у Росії не відбудуться.

Переродження в щось адекватне може бути лише після розпаду Росії або ж ми можемо побачити паростки чогось цивілізованого, в кращому випадку, через 2 – 3 – 4 покоління, не раніше. Вони мусять пройти приниження й повністю руйнування "скрєпних" міфів, в яких вони жили щонайменше останні 10 років,

– вказав оглядач.

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За його словами, різниця полягатиме в тому, що це не буде вже Росія як така.

"У них будуть різні республіки: кавказькі республіки підуть під окремий протекторат, так само як тюркські республіки підуть під протекторат Туреччини тощо. З Росії залишиться не такий вже й великий шматок. І те, що буде у вигляді обласного центру імені Москви – можливо, там нам доведеться їх дотискати й змушувати перепрошувати", – зауважив аналітик.

Він констатував, що це відбудеться лише після нового розгрому їхньої "армії алкомобіків".

"Коли їх розгромлять – підуть внутрішні процеси. Тоді буде якась можливість щось їх змушувати визнавати", – резюмував Антонюк.

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