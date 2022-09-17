На думку військового експерта Петра Черника, цей процес може зайняти навіть десятиліття. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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Рішення на пониження стратегічного геополітичного статусу росії прийняте. У першу чергу, в англо-саксонському світі. І ми, українці, якраз умогилюємо останню рефлексію московського імперіалізму,

– військовий експерт.

Однак рішення на повне розчленування росії, додав він, наразі не прийняте. Важлива деталь – так званий "порожній Сибір".

На арені новий гегемон

Черник зауважив, що не варто забувати про нового гегемона, який прокинувся на планеті Земля. Мовиться, звісно, про китайців. У 2013 році, коли Сі Цзіньпінь прийшов до влади, він чітко та відверто заявив: до 2050 року Китай буде світовим гегемоном. "Наголошую, не побореться за це звання, не подумає, а буде", – сказав військовий експерт.

Гіпотетично, порожній Сибір, де зосереджено 40% запасу усіх ресурсів людства, може різко відійти Китаю. І не має значення чи його анексують, чи там утворяться якісь сателітні держави.

Ми собі уявляємо, який геометричний зріст Китаю відбувається в економічній частині? Це ж направду дуже серйозно,

– сказав Черник.

Саме тому, пояснює військовий експерт, американці наразі займаються доктринальним усвідомленням того, що вони мають робити з Китаєм.

"Коли вони цю відповідь дадуть, а вони її дадуть неминуче, тоді рішення про розпад росії буде прийняте", – зазначив він.

Черник наголошує, що росія обов'язково впаде, однак це може бути довгий шлях. "Зрештою, усе може посипатися і за один день. Радянський Союз вмер за три дні ГКЧП. Однак робити ставку на раптовість було б вершиною немудрості", – переконаний він.

Військовий експерт запевняє: з огляду на події останнього тижня, готуватися потрібно до запеклого протиборства. "На мій погляд, найважчі бої попереду", – вважає Петро Черник.

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