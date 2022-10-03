Невідомо від якої загрози окупанти намагаються начебто захистити свою державу. Про це 24 каналу сказав колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.
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Росія не має ідеології війни
На його думку, в росіян немає ідеології війни. Так, вони починали війну зі "шляхетних" цілей – денацифікації, демілітаризації та міфічної загрози з боку НАТО, а зараз вже воюють, щоб не було ЛГБТ-спільноти.
Ви ж казали, що НАТО – загроза Росії, а тепер вам загрожує ЛГБТ-спільнота? Вони кожного разу щось нове вигадують і в росіян вже просто "каша",
– зазначив Ступак.
Російська пропаганда 22 роки працювала над тим, щоб вбити у голови громадян країни-агресорки, мовляв, "можем павтаріть". Росіяни звикли, що вбивати людей – це "нормальна історія".
"Ось прийшов час, треба йти вбивати й вони такі "ну добре, підемо вбивати". Їм просто здається, що це буде як в кіно", – розповів експерт.
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Росії начхати, що буде з мобілізованими
Росії здається, що до ядерної зброї "мобіки" зможуть переламати ситуацію. Російське командування чхало на їхні умови життя,
– зауважив Ступак.
Країна-агресорка намагається виграти війну кількістю, тому її головна мета зібрати якомога більше "мотивованих" людей. Та здебільшого про жодну мотивацію там не мовиться, хіба є мобілізовані з абсолютно промитими російською пропагандою мізками.
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Мобілізація в Росії: останні новини
- Росія прагне мобілізувати на війну якомога більше людей, тому достроково випускає курсантів з академій. Країна-агресорка планує найближчим часом відправити їх на фронт.
- Так звана часткова мобілізація в Росії триває, однак дуже часто "мобіки" не доживають до відправлення у зони бойових дій. У місцях зборів мобілізованих постійно відбуваються п'янки та бійки, які часом переростають в убивства.
- Російське "гарматне м'ясо" вже з'явилося і на лівому, і на правому березі Херсонщини. Їх настільки багато, що вони не мають де розміститися. Переважно це мобілізовані люди з тимчасово окупованого Криму, які майже не відрізняються від росіян.