Невідомо від якої загрози окупанти намагаються начебто захистити свою державу. Про це 24 каналу сказав колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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Росія не має ідеології війни

На його думку, в росіян немає ідеології війни. Так, вони починали війну зі "шляхетних" цілей – денацифікації, демілітаризації та міфічної загрози з боку НАТО, а зараз вже воюють, щоб не було ЛГБТ-спільноти.

Ви ж казали, що НАТО – загроза Росії, а тепер вам загрожує ЛГБТ-спільнота? Вони кожного разу щось нове вигадують і в росіян вже просто "каша",

– зазначив Ступак.

Російська пропаганда 22 роки працювала над тим, щоб вбити у голови громадян країни-агресорки, мовляв, "можем павтаріть". Росіяни звикли, що вбивати людей – це "нормальна історія".

"Ось прийшов час, треба йти вбивати й вони такі "ну добре, підемо вбивати". Їм просто здається, що це буде як в кіно", – розповів експерт.

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Росії начхати, що буде з мобілізованими

Росії здається, що до ядерної зброї "мобіки" зможуть переламати ситуацію. Російське командування чхало на їхні умови життя,

– зауважив Ступак.

Країна-агресорка намагається виграти війну кількістю, тому її головна мета зібрати якомога більше "мотивованих" людей. Та здебільшого про жодну мотивацію там не мовиться, хіба є мобілізовані з абсолютно промитими російською пропагандою мізками.

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