Росія продовжує ретельно приховувати свої втрати і підтримувати казкові версії Сєргєя Шойгу про нібито 6 тисяч загиблих. Однак окупанти продовжують шукати шляхи для поповнення армії.
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У Держдуму внесли відповідний законопроєкт
За даними Генштабу ЗСУ на розгляд російської Держдуми вже внесли законопроєкт про узаконення участь ув'язнених у війні. Цей законопроєкт передбачає зміну в кримінальному кодексі Росії – тобто засуджені росіяни відбуватимуть покарання не лише у колоніях та в'язницях, але й на фронті.
Крім залучення ув'язнених, окупанти активізували заходи щодо мобілізації чоловіків на тимчасово окупованих територіях України. Таким чином окупанти також бажають поповнити ряди військ, які зазнають втрат.
Водночас у тимчасово окуповані Бердянськ та Мелітополь прибули росгвардійці. Їх туди завезли для придушення можливих протестів та спротиву проти мобілізації.
Втрати росіян у війні
Від початку повномасштабного вторгнення українські захисники та захисниці завдають колосальних втрат ворогу. Станом на 1 жовтня окупаційна армія втратила:
- близько 59 610 окупантів з особового складу;
- 2 354 танки;
- 4 949 бойових броньованих машин;
- 1 397 артилерійських систем;
- 336 реактивних систем залпового вогню;
- 176 засобів ППО;
- 264 літаки;
- 226 гелікоптерів;
- 1 009 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
- 246 крилатих ракет;
- 15 кораблів та катерів;
- 3 786 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 131 одиницю спецтехніки.
Зокрема протягом минулої доби 30 вересня українські воїни знищили:
- 530 окупантів;
- 16 танків;
- 17 бойових броньованих машин;
- 6 артилерійських систем;
- 3 реактивні системи залпового вогню;
- 1 гелікоптер;
- 6 безпілотників;
- 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
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