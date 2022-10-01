Росія продовжує ретельно приховувати свої втрати і підтримувати казкові версії Сєргєя Шойгу про нібито 6 тисяч загиблих. Однак окупанти продовжують шукати шляхи для поповнення армії.

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У Держдуму внесли відповідний законопроєкт

За даними Генштабу ЗСУ на розгляд російської Держдуми вже внесли законопроєкт про узаконення участь ув'язнених у війні. Цей законопроєкт передбачає зміну в кримінальному кодексі Росії – тобто засуджені росіяни відбуватимуть покарання не лише у колоніях та в'язницях, але й на фронті.

Крім залучення ув'язнених, окупанти активізували заходи щодо мобілізації чоловіків на тимчасово окупованих територіях України. Таким чином окупанти також бажають поповнити ряди військ, які зазнають втрат.

Водночас у тимчасово окуповані Бердянськ та Мелітополь прибули росгвардійці. Їх туди завезли для придушення можливих протестів та спротиву проти мобілізації.

Втрати росіян у війні

Від початку повномасштабного вторгнення українські захисники та захисниці завдають колосальних втрат ворогу. Станом на 1 жовтня окупаційна армія втратила:

близько 59 610 окупантів з особового складу;

2 354 танки;

4 949 бойових броньованих машин;

1 397 артилерійських систем;

336 реактивних систем залпового вогню;

176 засобів ППО;

264 літаки;

226 гелікоптерів;

1 009 безпілотників оперативно-тактичного рівня;

246 крилатих ракет;

15 кораблів та катерів;

3 786 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

131 одиницю спецтехніки.

Зокрема протягом минулої доби 30 вересня українські воїни знищили:

530 окупантів;

16 танків;

17 бойових броньованих машин;

6 артилерійських систем;

3 реактивні системи залпового вогню;

1 гелікоптер;

6 безпілотників;

18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

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