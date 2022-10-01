Россия продолжает тщательно скрывать свои потери и поддерживать сказочные версии Сергея Шойгу о якобы 6 тысячах погибших. Однако оккупанты продолжают искать пути для пополнения армии.

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В Госдуму внесли соответствующий законопроект

По данным Генштаба ВСУ, на рассмотрение российской Госдумы уже внесли законопроект об узаконении участия заключенных в войне. Этот законопроект предусматривает изменение в Уголовном кодексе России – то есть осужденные россияне будут отбывать наказание не только в колониях и тюрьмах, но и на фронте.

Кроме привлечения заключенных, оккупанты активизировали меры по мобилизации мужчин на временно оккупированных территориях Украины. Таким образом оккупанты также желают пополнить ряды войск, которые несут потери.

В то же время во временно оккупированные Бердянск и Мелитополь прибыли росгвардейцы. Их туда завезли для подавления возможных протестов и против мобилизации.

Потери русских в войне

С начала полномасштабного вторжения украинские защитники и защитницы наносят колоссальные потери врагу. По состоянию на 1 октября оккупационная армия потеряла:

  • около 59 610 оккупантов из личного состава;
  • 2 354 танка;
  • 4949 боевых бронированных машин;
  • 1397 артиллерийских систем;
  • 336 реактивных систем залпового огня;
  • 176 средств ПВО;
  • 264 самолета;
  • 226 вертолетов;
  • 1009 беспилотников оперативно-тактического уровня;
  • 246 крылатых ракет;
  • 15 кораблей и катеров;
  • 3786 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
  • 131 единицу спецтехники.

В частности, за прошедшие сутки 30 сентября украинские воины уничтожили:

  • 530 оккупантов;
  • 16 танков;
  • 17 боевых бронированных машин;
  • 6 артиллерийских систем;
  • 3 реактивные системы залпового огня;
  • 1 вертолет;
  • 6 беспилотников;
  • 18 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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