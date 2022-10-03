У Волгограді мобілізували у вороже військо 23-річного студента Станіслава. За словами його мами, підготовка мала тривати всього 3 дні, опісля хлопця планували відправити в Херсон. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Гребуть всіх на мобілізацію – навіть хворих студентів

Ні для кого не секрет, що Кремлю байдуже на громадян своєї держави. Мама мобілізованого студента усіма силами намагалася відбити хлопця від мобілізації. Окрім проблем зі здоров'ям і відсутністю підготовки, Станіслав до того ж єдиний годувальник у багатодітній родині, де є дитина з інвалідністю.

Подзвонили й сказали прийти о 8 годині вранці у військкомат. Навіть не прислали повістку, а подзвонили. Сказали спершу, що його в списках немає, бо він студент і має проблеми зі здоров'ям. А вранці уже йому сказали, що він має бути зібраний на службу,

– заявила жінка.

Жінка зрозуміла серйозність того, що відбувається, тоді, коли син подзвонив їй з полігону та сказав, що через три дні він вирушить в Херсон. До того вона думала, що це збори.

Громадянка ворожої держави написала скаргу у військову прокуратуру, однак розглянути її пообіцяли протягом місяця. Вона підкреслила, що її син зовсім не вміє воювати, а його перший "марш-кидок" закінчився госпіталізацією. "Горе-вояка" працював лише у штабі з документацією.

Серцевий приступ у мобілізованого

Пізніше мама солдата повідомила, що сина поки залишили у військовій частині. Його не відправляють на війну, однак в нього серцевий приступ, а в госпіталі нічого, окрім корвалолу та "ляж відпочинь", нема. Окрім того, у Станіслава погіршились проблеми зі зором – він його почав втрачати.

Нагадаємо, в Інституті з вивчення війни повідомляли, що Кремль відправляє на фронт курсантів, що навіть повністю не відбули службу. В Росії проблеми з кваліфікованими офіцерами.

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