В Волгограде мобилизовали во вражеское войско 23-летнего студента Станислава. По словам его мамы, подготовка должна была длиться всего 3 дня, после чего парня планировали отправить в Херсон. Об этом сообщают российские СМИ.

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Гребут всех на мобилизацию – даже больных студентов

Ни для кого не секрет, что Кремлю безразлично на граждан своего государства. Мама мобилизованного студента всеми силами пыталась отбить его от мобилизации. Кроме проблем со здоровьем и отсутствием подготовки, Станислав к тому же единственный кормилец в многодетной семье, где есть ребенок с инвалидностью.

Позвонили и сказали прийти в 8 часов утра в военкомат. Даже не прислали повестку, а позвонили. Сказали сначала, что его в списках нет, потому что он студент и у него проблемы со здоровьем. А утром ему уже сказали, что он должен быть собран на службу,

– заявила женщина.

Женщина поняла серьезность того, что происходит, когда сын позвонил ей с полигона и сказал, что через три дня он отправится в Херсон. До этого она думала, что это сборы.

Гражданка вражеского государства написала жалобу в военную прокуратуру, однако рассмотреть ее пообещали в течение месяца. Она подчеркнула, что ее сын совсем не умеет воевать, а его первый "марш-бросок" закончился госпитализацией. "Горе-воин" работал только в штабе с документацией.

Сердечный приступ у мобилизованного

Позже мама солдата сообщила, что сына пока оставили в воинской части. Его не отправляют на войну, однако у него сердечный приступ, а в госпитале ничего, кроме корвалола и "ляж отдохни", нет. Кроме того, у Станислава ухудшились проблемы со зрением – он начал его терять.

Напомним, в Институте по изучению войны сообщали, что Кремль отправляет на фронт курсантов, даже полностью не отбывших службу. У России проблемы с квалифицированными офицерами.

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