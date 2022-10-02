Про це заявляють в Інституті з вивчання військ. Укладачі звіту зазначають, що це свідчить про те, що ворог прагне мобілізувати на війну якомога більше людей.

Читайте також Як у зоопарку: російських мобілізованих у Новосибірську годують через паркан

Через місяць – на фронт

У відомстві розповідають про достроковий випуск курсантів російських військових академій. Пов'язано це з тим, що військо Росії зазнає шаленого дефіциту офіцерсько-кадрового складу.

Відомо, що останній рік навчання не завершать курсанти Рязанського повітряно-десантного училища. Вони екстерном будуть випущені, після чого призначені на молодші офіцерські посади. Спочатку вони займатимуться навчанням полків мобілізованого резерву. Мовиться про перекидання до полігонів у Рязані, Омська, Пскова, Тули й інших російських міст.

Посилаючись на Генштаб ЗСУ, укладачі звіту зауважили, що вчорашніх курсантів невдовзі відправлять на фронт. Планують це зробити через місяць з моменту початку цих же навчань.

Аналітики припускають, що передчасне призначення курсантів до запасних полків може ускладнити ситуацію у російському війську. Це негативно вплине на і так слабкі командні структури. І тут немає нічого дивного. Курсанти без необхідного досвіду займатимуться підготовкою мобілізованих, більшість з яких теж без досвіду.

Цікаво, що відповідна практика матиме негативні наслідки на роки. Втрата кадетів може ще більше завадити відновленню армії Росії.

Дискримінація мобілізованих триває

Водночас слід не забувати, що у Росії продовжують використовувати дискримінаційну практику під час мобілізації. Перехоплена ГУР МО телефонна розмова військовослужбовця свідчить про те, що з багатих областей країни на війну відправляють значно менше чоловіків. Мовиться, ясна річ, про Москву та Санкт-Петербург.

Натомість з Курська, Воронезької та Бєлгородської областей женуть на фронт значно більше. Ця розмова вкотре доводить, що на фронт перекидають представників бідніших верств населення. Крім того, військовим досвідом вони похизуватися не можуть.

Варте уваги – Давидюк розповів, як росіянам "згодують" втрату Лимана: дивіться відео