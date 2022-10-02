Військові навіть змушені вилазити на паркан, бо не дістають, аби забрати продукти. Інші люди відкривають коробки та передають їм пакунки.
До речі Недарма втікають: часткова мобілізація в Росії безстрокова, чинні контракти розірвати неможливо
Чай п'ють одразу біля паркану. У мережі порівнюють, що мобілізованих годують ніби у зоопарку.
Дивіться відео, як російським мобілізованим передають їжу:
Росіяни тікають від мобілізації
- Від початку запровадження часткової мобілізації, за даними журналістів, з Росії виїхали понад 200 тисяч людей. Вони тікали до Грузії, Казахстану, а також країн Євросоюзу.
- Кордони Казахстану перетнули близько 100 тисяч громадян країни-агресорки за минулий тиждень.
- До Грузії в'їхали щонайменше 53 136 росіян. Мовиться про часові рамки з 21 по 26 вересня 2022 року.
- Європейське агентство прикордонної та берегової охорони Frontex надало свої відомості. Згідно з ними, майже 66 тисяч росіян прибули до Євросоюзу з 19 по 25 вересня.
Дивіться також – ексклюзив про мобілізацію з російської казарми: відео