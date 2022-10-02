Військові навіть змушені вилазити на паркан, бо не дістають, аби забрати продукти. Інші люди відкривають коробки та передають їм пакунки.

До речі Недарма втікають: часткова мобілізація в Росії безстрокова, чинні контракти розірвати неможливо

Чай п'ють одразу біля паркану. У мережі порівнюють, що мобілізованих годують ніби у зоопарку.

Дивіться відео, як російським мобілізованим передають їжу:

Росіяни тікають від мобілізації

Від початку запровадження часткової мобілізації, за даними журналістів, з Росії виїхали понад 200 тисяч людей. Вони тікали до Грузії, Казахстану, а також країн Євросоюзу.

Кордони Казахстану перетнули близько 100 тисяч громадян країни-агресорки за минулий тиждень.

До Грузії в'їхали щонайменше 53 136 росіян. Мовиться про часові рамки з 21 по 26 вересня 2022 року.

Європейське агентство прикордонної та берегової охорони Frontex надало свої відомості. Згідно з ними, майже 66 тисяч росіян прибули до Євросоюзу з 19 по 25 вересня.

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