Военные даже вынуждены вылезать на забор, потому что не достают, чтобы забрать продукты. Другие люди открывают коробки и передают им пакеты.

Кстати Недаром бегут: частичная мобилизация в России бессрочна, действующие контракты расторгнуть невозможно

Чай пьют сразу у забора. В сети сравнивают, что мобилизованных кормят, как в зоопарке.

Смотрите видео, как российским мобилизованным передают еду:

Россияне бегут от мобилизации

С начала введения частичной мобилизации, по данным журналистов, из России уехали более 200 тысяч человек. Они бежали в Грузию, Казахстан, а также страны Евросоюза.

Границы Казахстана пересекли около 100 тысяч граждан страны-агрессора за прошедшую неделю.

В Грузию въехали не менее 53 136 россиян. Речь идет о временных рамках с 21 по 26 сентября 2022 года.

Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex предоставило свои сведения. Согласно им, почти 66 тысяч россиян прибыли в Евросоюз с 19 по 25 сентября.

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