Соответствующие цифры известны по совокупным данным из разных стран. Об этом написало американское издание 29 сентября.
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Страну-агрессора массово покидают граждане
Более 200 000 человек отправились из России в Грузию, Казахстан и ЕС после того, как 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о немедленной "частичной мобилизации" российских граждан,
– говорится в сообщении.
Согласно изданию:
- по данным заместителя МВД Казахстана Марата Кожеева, ориентировочно 100 тысяч россиян пересекли границу со страной за последнюю неделю;
- по информации МВД Грузии, по меньшей мере 53 136 человек пересекли грузино-российскую границу с 21 по 26 сентября;
- По сообщению Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, почти 66 тысяч россиян въехали в Евросоюз с 19 по 25 сентября. Это более чем на 30% больше, чем за прошедшую неделю.
Более того, издание не располагает информацией Монголии и Армении, куда россияне также бегут. Предварительный официальных данных России о том, сколько россиян покинули страну с 21 сентября, нет.
Мобилизация и паника у россиян
- Следует заметить, что российский диктатор 21 сентября объявил о так называемой частичной мобилизации в России. Согласно ей, должны были призвать на гибель в Украине 300 тысяч резервистов, по другим данным – Россия хочет призвать миллион россиян.
- По состоянию на 29 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что в России уже мобилизовали более 100 тысяч военных. По данным заместителя главного оперативного управления Генштаба Алексея Громова, количество мобилизованных будет значительно больше.
- После объявления мобилизации люди массово бегут из страны, куда могут. В частности, отправляются в Грузию, Финляндию и другие страны. Кое-где россияне выходят на протесты.
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