Соответствующие цифры известны по совокупным данным из разных стран. Об этом написало американское издание 29 сентября.

Читайте также Показательная мобилизация: сколько времени еще сможет воевать россия

Страну-агрессора массово покидают граждане

Более 200 000 человек отправились из России в Грузию, Казахстан и ЕС после того, как 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о немедленной "частичной мобилизации" российских граждан,

– говорится в сообщении.

Согласно изданию:

по данным заместителя МВД Казахстана Марата Кожеева, ориентировочно 100 тысяч россиян пересекли границу со страной за последнюю неделю;

по информации МВД Грузии, по меньшей мере 53 136 человек пересекли грузино-российскую границу с 21 по 26 сентября;

По сообщению Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, почти 66 тысяч россиян въехали в Евросоюз с 19 по 25 сентября. Это более чем на 30% больше, чем за прошедшую неделю.

Более того, издание не располагает информацией Монголии и Армении, куда россияне также бегут. Предварительный официальных данных России о том, сколько россиян покинули страну с 21 сентября, нет.

Мобилизация и паника у россиян

Следует заметить, что российский диктатор 21 сентября объявил о так называемой частичной мобилизации в России. Согласно ей, должны были призвать на гибель в Украине 300 тысяч резервистов, по другим данным – Россия хочет призвать миллион россиян.

По состоянию на 29 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что в России уже мобилизовали более 100 тысяч военных. По данным заместителя главного оперативного управления Генштаба Алексея Громова, количество мобилизованных будет значительно больше.

После объявления мобилизации люди массово бегут из страны, куда могут. В частности, отправляются в Грузию, Финляндию и другие страны. Кое-где россияне выходят на протесты.

Смотрите также – в России мужчин начали мобилизовать: видео