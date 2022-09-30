Відповідні цифри відомі за сукупними даними з різних країн. Про це написало американське видання 29 вересня.

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Країну-агресора масово покидають громадяни

Понад 200 000 людей вирушили з Росії до Грузії, Казахстану та ЄС після того, як 21 вересня президент Росії Владімір Путін оголосив про негайну "часткову мобілізацію" російських громадян,

– мовиться в повідомленні.

Згідно з даними видання:

за даними заступника МВС Казахстану Марата Кожеєва, орієнтовно 100 тисяч росіян перетнули кордон з країною за останній тиждень;

за інформацією МВС Грузії, щонайменше 53 136 осіб перетнули грузинсько-російський кордон з 21 по 26 вересня;

за повідомленням Європейського агентства прикордонної та берегової охорони Frontex, майже 66 тисяч росіян в'їхали до Євросоюзу з 19 по 25 вересня. Це на понад 30% більше, ніж за минулий тиждень.

Ба більше, дані видання не має інформації Монголії та Вірменії, куди росіяни також тікають. Попередньо, офіційних даних Росії про те, скільки росіян покинули країну з 21 вересня, немає.

Мобілізація та паніка в росіян

Варто зауважити, що російський диктатор 21 вересня оголосив про так звану часткову мобілізацію в Росії. Згідно з нею, призвати на загибель в Україні мали 300 тисяч резервістів, за іншими даними – росія хоче призвати мільйон росіян.

Станом на 29 вересня, Генштаб ЗСУ повідомив, що в Росії уже мобілізували понад 100 тисяч військових. За даними заступника головного оперативного управління Генштабу Олексія Громова, кількість мобілізованих буде значно більша.

Після оголошення мобілізації люди масово тікають з країни, куди можуть. Зокрема, вирушають в Грузію, Фінляндію та інші країни. Подекуди росіяни виходять на протести.

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