Із "мобіків" сформували мотострілецьку дивізію

Заходи щодо часткової мобілізації, яку оголосило військово-політичне керівництво Росії тривають на повну. У Генштабі повідомили нові деталі підготовки противника.

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З 30 вересня цього року військові частини противника, що базуються на тимчасово окупованій території Криму приведені у бойову готовність "повна", проводяться заходи з розосередження підрозділів,

– йдеться у звіті.

Ворог проводить розосередження підрозділів

У Генштабі повідомили про формування на території півострова мотострілецької дивізії, куди залучили мобілізоване чоловічого населення автономної республіки Крим, Краснодарського краю та республіки Адигея.

Також українському відомству відомо про прибуття до пункту постійної дислокації 810-ї окремої бригади морської піхоти, що базується в місті Севастополь. Йдеться про дві тисячі "відмобілізованих осіб".

У місті Будьонновськ Ставропольського краю, до 205 окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії Південного військового округу, за мобілізацією прибуло близько 5 тисяч осіб,

– додають у Генштабі.

Відомо, що в пункті постійної дислокації частини розміщено близько 3 тисяч, решта – у наметовому містечку на полігоні Ніколо-Олександрівський. З особовим складом розпочали заняття з бойової підготовки.

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