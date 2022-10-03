Про це 24 каналу повідомили джерела у спецслужбах. У місцях зборів мобілізованих постійно відбуваються п'янки та бійки, які часом переростають в убивства.

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Як мобілізовані самознищуються

За даними українських спецслужб, протягом тижня майже в усіх місцях збору мобілізованих було по кілька випадків убивств. Причиною цього стає розпивання алкоголю. Потім п'яні конфлікти перестають у бійки і зазвичай хтось гине. Ось така "підготовка" у мобілізованих.

Наприклад, у місті Пенза один з мобілізованих розбитою пляшкою вбив іншого мобілізованого. Чоловік завдав тією пляшкою аж 40 ударів.

Таким чином чимало мобілізованих просто не доживають до відправлення на фронт. Тобто своїми діями вони полегшують роботу для Збройних Сил, економлять українські ресурси та набої.

Коротко про мобілізацію в Росії

21 вересня кремлівський диктатор Владімір Путін оголосив про початок часткової мобілізації в Росії. Очільник Кремля переконував, що всі призвані проходитимуть військові навчання, після чого їх відправлятимуть на фронт. "Ура-патріоти" та диванні прихильники війни не оцінили такого рішення диктатора, тому більшість з них розділилися – одні вирішили на 7-ий місяць повномасштабної війни виступити проти неї, а інші втікали за кордон.

Цікаво, що до мобілізації, як ми бачимо, у Росії не було готово абсолютно нічого, однак окупантам потрібно терміново комплектувати армію, яка зазнала серйозних втрат, хоча за словами міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу, кількість загиблих росіян у війні нібито 6 тисяч. Тому мобілізувати хочуть "всього" 300 тисяч.

Водночас окупанти почали проводити мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях України. Однак на територіях Донеччини та Луганщини, за даними української розвідки, уже немає придатних для служби чоловіків – усіх уже мобілізували. Тому окупанти намагаються мобілізувати людей з захоплених цього року територій та роздають повістки кримським татарам.

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