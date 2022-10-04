На сегодняшний день трудно понять, сколько россиян на самом деле не поддерживают путинскую агрессию. Об этом 24 каналу рассказал политолог Александр Антонюк.

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Сектанты "Z" и "V"

Эксперт отметил, что большинство россиян, покинувших территорию России, боятся участвовать в войне, но, несмотря на это, они остаются "сторонниками "Z" и "V-кампании".

Некоторые пересекая границу, не успевали даже отклеивать из лобового стекла автомобилей наклейки с этими символами. Есть вопросы к европейским партнерам, что когда они впускали этих россиян, возможно, нужно было анкету запустить, чтобы они публично признали, кто такой Путин? Чтобы прямым текстом осудили агрессивные действия России и т.д.

– объяснил обозреватель.

По его словам, на сегодняшний день трудно сказать, сколько людей являются противниками войны против Украины.

"Я думаю, что очень и очень маленькое количество. Те, кто были действительно противниками войны, как правило, покинули одни из первых территорию России и все же у них позиция более публичная. Не забывайте, что россияне не выступают непосредственно против войны". поскольку боятся участвовать в ней. Они за войну и империализм", — добавил политолог.

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По его мнению, вопрос возникает лишь в том, что Кремль затронул "публичный договор" между российскими шовинистическими властями и "глубинным народом", который не участвует в войнах.

"Их не трогали, а они не трогали власть. Теперь все пошло кардинально по-другому: "глубинный народ" вытаскивают на войну, а он не готов умирать. Так разрушается миф, но пока не пришло осознание, что нельзя воевать против суверенной государства", – подчеркнул Антонюк.

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Когда изменится Россия

Эксперт убежден, что пока большую часть мобилизованных "не перемелят" ВСУ на фронте, рефлексии и переориентации в ценностях в России не состоятся.

Перерождение во что-то адекватное может быть только после распада России или мы можем увидеть ростки чего-то цивилизованного, в лучшем случае, через 2 – 3 – 4 поколения, не ранее. Они должны пройти унижение и полностью разрушение "крепких" мифов, в которых они жили как минимум последние 10 лет,

– указал обозреватель.

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По его словам, разница будет заключаться в том, что это не будет уже Россия как таковая.

"У них будут разные республики: кавказские республики пойдут под отдельный протекторат, так же как тюркские республики пойдут под протекторат Турции и т.д. Из России останется не такой уж большой кусок. И то, что будет в виде областного центра имени Москвы — возможно, там нам придется их дожимать и заставлять извиняться", — заметил аналитик.

Он констатировал, что это произойдет только после нового разгрома "армии алкомобиков".

"Когда их разгромят – пойдут внутренние процессы. Тогда будет какая-то возможность что-то заставлять их признавать", – резюмировал Антонюк.

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