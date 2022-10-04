На сегодняшний день трудно понять, сколько россиян на самом деле не поддерживают путинскую агрессию. Об этом 24 каналу рассказал политолог Александр Антонюк.
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Сектанты "Z" и "V"
Эксперт отметил, что большинство россиян, покинувших территорию России, боятся участвовать в войне, но, несмотря на это, они остаются "сторонниками "Z" и "V-кампании".
Некоторые пересекая границу, не успевали даже отклеивать из лобового стекла автомобилей наклейки с этими символами. Есть вопросы к европейским партнерам, что когда они впускали этих россиян, возможно, нужно было анкету запустить, чтобы они публично признали, кто такой Путин? Чтобы прямым текстом осудили агрессивные действия России и т.д.
– объяснил обозреватель.
По его словам, на сегодняшний день трудно сказать, сколько людей являются противниками войны против Украины.
"Я думаю, что очень и очень маленькое количество. Те, кто были действительно противниками войны, как правило, покинули одни из первых территорию России и все же у них позиция более публичная. Не забывайте, что россияне не выступают непосредственно против войны". поскольку боятся участвовать в ней. Они за войну и империализм", — добавил политолог.
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По его мнению, вопрос возникает лишь в том, что Кремль затронул "публичный договор" между российскими шовинистическими властями и "глубинным народом", который не участвует в войнах.
"Их не трогали, а они не трогали власть. Теперь все пошло кардинально по-другому: "глубинный народ" вытаскивают на войну, а он не готов умирать. Так разрушается миф, но пока не пришло осознание, что нельзя воевать против суверенной государства", – подчеркнул Антонюк.
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Когда изменится Россия
Эксперт убежден, что пока большую часть мобилизованных "не перемелят" ВСУ на фронте, рефлексии и переориентации в ценностях в России не состоятся.
Перерождение во что-то адекватное может быть только после распада России или мы можем увидеть ростки чего-то цивилизованного, в лучшем случае, через 2 – 3 – 4 поколения, не ранее. Они должны пройти унижение и полностью разрушение "крепких" мифов, в которых они жили как минимум последние 10 лет,
– указал обозреватель.
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По его словам, разница будет заключаться в том, что это не будет уже Россия как таковая.
"У них будут разные республики: кавказские республики пойдут под отдельный протекторат, так же как тюркские республики пойдут под протекторат Турции и т.д. Из России останется не такой уж большой кусок. И то, что будет в виде областного центра имени Москвы — возможно, там нам придется их дожимать и заставлять извиняться", — заметил аналитик.
Он констатировал, что это произойдет только после нового разгрома "армии алкомобиков".
"Когда их разгромят – пойдут внутренние процессы. Тогда будет какая-то возможность что-то заставлять их признавать", – резюмировал Антонюк.
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Мобилизация в России: последние новости
- 21 сентября глава Кремля Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. По нему Кремль планирует мобилизовать до 300 тысяч человек.
- Всех заинтриговал 7 секретный пункт. Спикер диктатора Дмитрий Песков дал понять, что он касается количества мобилизованных. Впоследствии стало известно, что Москва хочет мобилизовать до миллиона человек, однако, по данным СМИ, Кремль планирует призыв более 1,2 миллиона россиян.
- После объявления решения о мобилизации в ряде российских городов прошли немногочисленные акции протеста: митингующих задержали, остальные разогнали. Прокуратура действует на опережение и угрожает митингующим заключенным до 15 лет.
- Крупнейшие митинги в эти дни проходят на российской части Кавказа, в том числе в Дагестане. Участники протестов требуют от силовиков отпустить всех задержанных на митингах против мобилизации. Местные анонсировали новые масштабные протесты.
- Граждане России негативно отреагировали на объявление частичной мобилизации. Они очень активно начали искать способы отсрочки от армии или возможность уехать из страны.
- В частности, уклоняющие решили бежать в Грузию. Тбилиси до сих пор впускает россиян в страну, поэтому на границе образовалась невероятная очередь из автомобилей.