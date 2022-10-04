Потрібно розуміти, що мобілізовані становлять лише піхотний потенціал, з них не зможуть сформувати артилерійські підрозділи. Про це 24 каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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У росіян не вистачає власного ресурсу

Передовсім для того, щоб сформувати артилерійські підрозділи, потрібно:

провести базову підготовку військових;

мати достатньо артилерії.

Сьогодні ми бачимо, що новоспечених "мобіків" кидають на фронт за декілька днів. Що ж до артилерії – її у росіян недостатньо. Наразі вони знімають артилерію, яка перебуває на збереженні в Білорусі. З танковими підрозділами ситуація ідентична – необхідна кількість танків відсутня.

300 тисяч особового складу – це фактично більш ніж 375 батальйонно-тактичних груп. Щоб їх забезпечити, потрібно 4125 танків. Звідки вони у Росії? Коли вони починали повномасштабне вторгнення в Україну, у них було боєздатних 2300 танків по всій російській армії,

– зауважив оглядач.

Так, зараз вони повинні забезпечити усю цю "мобілізовану масу" у два рази більшою кількістю техніки, аніж у них було на початку війни. Станом на сьогодні, підкреслює Коваленко, у Росії немає цієї техніки.

"Винятково піхотний елемент. А в сучасній війні піхота вже не вирішує глобальні завдання навіть тактичного рівня. Це не Перша світова, і не Друга світова. У цієї піхоти може бути життя на полі бою не більше ніж 1 хвилина", – переконаний військово-політичний оглядач.

Усе вирішує баланс

Росія мала 1 000 одиниць стволів артилерії. Україна має досить обмежений потенціал артилерії. Значну кількість надають наші партнери – гаубиці PzH 2000, M-777, CAESAR, AHS Krab, M-109.

Якщо порівнювати з потенціалом Росії, здається, що це дійсно якась крапля в морі. Але ми бачимо, як ця техніка змінює баланс в зоні бойових дій,

– наголосив Коваленко.

Те, як змінюється баланс на фронті, можна проаналізувати на прикладі HIMARS. За словами Коваленка, ЗСУ необхідно було щонайменше 20 батарей, щоб повноцінно здійснювати вплив по всій лінії фронту. Ту кількість, яку нам надали, її недостатньо. Сьогодні ми маємо 27 одиниць M142 HIMARS та M-270 MLRS. У новому пакеті допомоги від США передбачено ще 18 одиниць. Так, загалом ЗСУ матимуть 45 одиниць цих РСЗВ.

"Навіть без 20 батарей та 45 одиниць ми бачимо, як змінився баланс у зоні бойових дій після того, як у нас з'явилася саме ця зброя. Вона не має якоїсь феноменальної руйнівної сили. Але саме завдяки високоточності та далекобійності ми змогли багато чого зробити в зміні балансу", – наголошує Коваленко.

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Крім цього, інтелектуальні боєприпаси SMArt 155 або 155 BONUS, які застосовують ЗСУ, значно відрізняються від російської артилерії. Остання повинна зробити 100 – 200 пострілів, щоб нарешті влучити у якийсь об'єкт. Тим часом достатньо одного пострілу інтелектуального боєприпасу, який за принципом Javeline робить свою справу – сам знаходить свою ціль і її знищує, навіть якщо вона перебуває на великій швидкості у русі.

Це війна між технологіями. Саме вони у сучасній війні перемагають анахронізм,

– підсумував Олександр Коваленко.

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