Проєкт закону Сенат США ухвалив 29 вересня. Цей проміжний закон ухвалили, щоб запобігти зупинці роботи уряду, фінансуючи федеральний уряд до 16 грудня та затверджуючи нові ресурси для захисту України від вторгнення росії.

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Сенат США проголосував за допомогу Україні

Проєкт закону передбачає військову та дипломатичну допомогу Україні в розмірі 12,4 мільярда доларів у її війні з росією, яка триває вже сім місяців,

– мовиться в повідомленні.

Американське видання зазначило, що у Сенаті США досягли рідкісного двопартійного компромісу напередодні проміжних виборів.

Після цього документ відправлять до Палати представників (нижньої палати парламенту США), де за нього планують голосувати 30 вересня.

Попередньо відомо, що проєкт закону містить пакет допомоги Україні для відбиття наступу російських військ, зокрема:

7,8 мільярда доларів на пряму та непряму військову допомогу;

4,5 мільярда доларів на підтримку економічної стабільності;

35 мільйонів доларів на забезпечення безпеки ядерних матеріалів в Україні та реагування на можливі ядерні інциденти.

Шмигаль та Єрмак подякували за допомогу Сенату

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак подякував союзникам України. Він пригадав, що Сенат США проголосував за виділення Україні пакету фінансової допомоги у розмірі 12,4 мільярда доларів.

Також за допомогу подякував Денис Шмигаль. Прем'єр сказав, що спочатку документ ухвалив Сенат, потім законопроєкт розгляне Палата представників.Згодом його надішлють Джо Байдену на підпис.

Шмигаль запевнив, що разом переможемо та зупинимо агресора.

Конгрес погодився виділити гроші Україні

Варто пригадати, що ще у вересні президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити 11,7 мільярда доларів в межах нової надзвичайної військової та економічної допомоги Україні.

Вже 27 вересня Конгрес США погодився включити приблизно 12 мільярдів доларів нової допомоги Україні у відповідь на запит адміністрації Байдена. Ці гроші Україні передадуть протягом трьох перших місяців 2023 фінансового року. Починається він з 1 жовтня.

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