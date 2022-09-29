Проект закона Сенат США принял 29 сентября. Этот промежуточный закон приняли, чтобы предотвратить остановку работы правительства, финансируя федеральное правительство до 16 декабря и утверждая новые ресурсы для защиты Украины от вторжения россии.

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Сенат США проголосовал за помощь Украине

Проект закона предусматривает военную и дипломатическую помощь Украине в размере 12,4 миллиарда долларов в ее войне с россией, которая длится уже семь месяцев,

– говорится в сообщении.

Американское издание отметило, что в Сенате США достигли редкого двухпартийного компромисса в преддверии промежуточных выборов.

После этого документ отправят в Палату представителей (нижнюю палату парламента США), где за него планируют голосовать 30 сентября.

Предварительно известно, что проект закона содержит пакет помощи Украине для отражения наступления российских войск, в частности:

7,8 миллиарда долларов на прямую и косвенную военную помощь;

4,5 миллиарда долларов в поддержку экономической стабильности;

35 миллионов долларов на обеспечение безопасности ядерных материалов в Украине и реагирование на возможные ядерные инциденты.

Шмыгаль и Ермак поблагодарили за помощь Сената

Глава Офиса Президента Андрей Ермак поблагодарил союзников Украины . Он напомнил, что Сенат США проголосовал за выделение Украине пакета финансовой помощи в размере 12,4 миллиарда долларов.

Также за помощь поблагодарил Денис Шмыгаль . Премьер сказал, что сначала документ принял Сенат, затем законопроект рассмотрит Палата представителей. Впоследствии его пришлют Джо Байдену на подпись.

Шмыгаль заверил, что вместе победим и остановим агрессора.

Конгресс согласился выделить деньги Украине

Следует вспомнить, что еще в сентябре президент США Джо Байден обратился в Конгресс с просьбой выделить 11,7 миллиарда долларов в рамках новой чрезвычайной военной и экономической помощи Украине.

Уже 27 сентября Конгресс США согласился включить около 12 миллиардов долларов новой помощи Украине в ответ на запрос администрации Байдена. Эти деньги Украине передадут в течение трех первых месяцев 2023 финансового года. Начинается он с 1 октября.