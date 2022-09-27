Эксперт Defense Express Иван Киричевский предположил, что нам сейчас больше всего нужно и чего ждать. Свое мнение он выразил в эфире 24 каналу.

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По его словам, в первую очередь Украине нужны "живые деньги", способные финансировать оборонную способность страны.

Не зря указано, что говорится о первых 3 месяцах. Специфика состоит в том, что наш бюджет на 2023 год составляет два триллиона гривен, из которых один – на оборону,

– заметил эксперт.

И добавил, что мы это можем обеспечить благодаря налогам. Однако то, что касается других расходов жизнедеятельности государства, нужно откуда-то брать деньги или их перераспределять.

Второе, чего нам бы хотелось ждать, по мнению Киричевского, – средств доставки "хлопка" вглубь на территорию россии. Речь идет о ракетах, которые способны были бы ускорить победу Украины.

И третье – снабжение "избыточных" бронемашин и противотанковых ракетных комплеков TOW . Их нужно хотя бы тысячу, добавил специалист.

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США предварительно поддержали выделить 12 миллиардов долларов помощи Украине

Ранее в сентябре президент США Джо Байден обратился в Конгресс с просьбой выделить 11,7 млрд долларов в рамках новой чрезвычайной военной и экономической помощи Украине.

До полуночи пятницы, 30 сентября, Конгресс должен принять бюджетный законопроект, временно финансирующий работу правительства США до принятия закона о бюджете на 2023 фискальный год.