Експерт Defense Express Іван Киричевський припустив, що нам зараз найбільше потрібно та чого очікувати. Свою думку він висловив в ефірі 24 каналу.

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За його словами, насамперед Україні потрібні "живі гроші", які здатні фінансувати оборонну здатність країни.

Не дарма вказано, що мовиться про перші 3 місяці. Специфіка полягає в тому, що наш бюджет на 2023 рік складає два трильйони гривень, з яких один – на оборону,

– зауважив експерт.

І додав, що це ми можемо забезпечити завдяки податкам. Однак те, що стосується інших видатків життєдіяльності держави, то потрібно звідкись брати гроші або їх перерозподіляти.

Друге, чого нам би хотілось чекати на думку Киричевського, – засобів доставки "бавовни" вглиб на територію росії. Мовиться про ракети, які здатні були б пришвидшити перемогу України.

І третє – постачання "надлишкових" бронемашин та протитанкових ракетних комплеків TOW. Їх потрібно хоча б тисячу, додав фахівець.

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США попередньо підтримали виділити 12 мільярдів доларів допомоги Україні

Раніше у вересні президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити 11,7 мільярда доларів в межах нової надзвичайної військової та економічної допомоги Україні.

До півночі п'ятниці, 30 вересня, Конгрес має ухвалити бюджетний законопроєкт, який тимчасово фінансуватиме роботу уряду США до ухвалення закону про бюджет на 2023 фіскальний рік.