Процес триває постійно

Про це 24 каналу розказав американський політолог Раміс Юнус. Він зауважив, що процес виділення та надання військової допомоги Україні – щоденний, і не зупиняється ні на хвилину.

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За словами Юнуса, усі цілі та завдання, які ставлять перед кожною країною на зустрічах "Рамштайн", регулярно втілюють у життя в оперативних штабах цих країн. Там завжди оперативно реагують на те чи інше питання щодо необхідної Україні допомоги.

Це продовжується щодня, просто є якась структура. Наприклад, той самий ленд-ліз – це політичне рішення, а тепер буде його технічне втілення в життя. Це ж не говорить про те, що до ленд-лізу ви не отримували зброї. Як отримували, так і будете отримувати,

– пояснив політолог.

Він наголосив, що з початком ленд-лізу ця програма компенсуватиме все те, що додатково необхідно Україні. Адже "засіки" потрібно заповнювати регулярно, і не лише на сьогодні чи конкретний день, а й на перспективу, бо війна, на жаль, поки що не закінчується.

Позиції політиків зміцнюються

Також політолог пояснив, що на зміцнення позиції міжнародної спільноти вказують і політичні заяви лідерів, наприклад, президента Франції Макрона та канцлера Німеччини Шольца на засіданні Генасамблеї ООН.

"Дивіться, як вони виступили. Вони ніколи в житті навіть такі слова не говорили, і раптом окрилилися. Звідки у них така сміливість? Ця сміливість у них з'явилася після успіхів на Харківському напрямку, до яких вони особисто не мають жодного стосунку", – підкреслив Юнус.

Але головне, що Макрон та Шольц почали розуміти, що перебування у токсичних стосунках з кремлем може дорого коштувати їхній майбутній політичній кар'єрі.

Він зауважив, що натомість стосунок до вдалого контрнаступу ЗСУ на Харківщині мають інші країни та інші політичні лідери. Насамперед мова йде про США та Велику Британію. І вони точно дійдуть з Україною до кінця – до перемоги у війні з росією.

Навіть якби не було Євросоюзу та всіх інших країн, а це було б протистояння, наприклад, США, Великої Британії та України, цього було б достатньо. Тому що ці 2 країни розвалили радянський союз, який був в рази сильніший за сьогоднішню росію,

– переконаний Юнус.

Не треба очікувати публічності

Отже, ситуація щодо військової допомоги та підтримки України складається добре, але експерт наголосив, що не потрібно очікувати публічного озвучення переліку зброї та техніки, які нам постачають. Ця інформація потрібна далеко не всім. А наші партнери співпрацюють з українським командуванням, і точно знають, які завдання стоять на полі бою і що на порядку денному.

Повний стрім з Рамісом Юнусом: дивіться відео

Як змінилася підтримка України за 7 місяців війни

За словами президента України Володимира Зеленського, зараз росія своїми діями не залякує, а навпаки мобілізує світову спільноту до ще більшої підтримки України у цій війні. Так, коло тих, хто підтримує нашу державу вже не обмежується традиційними партнерами. Реагуючи на нові ескалаційні кроки росії, нас підтримують вже майже всі, зокрема й ті, хто 24 лютого не дуже вірив у перемогу України.