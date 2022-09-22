У росії будуть труднощі з мобілізацією

Усі це розуміли, адже здаватися росія не збирається, а поповнювати сили після шалених втрат якось потрібно. Про це 24 каналу розказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Він зауважив, що не вірить в те, що мобілізація в росії пройде вдало і вдасться набрати чи то 300 тисяч, чи то мільйон людей. Адже вже в перший день стало зрозуміло, що віддавати свій "борг" батьківщині на війні проти України росіяни не поспішають.

Уже тисячі людей почали тікати від військкоматів до Грузії, Вірменії, Казахстану, Туреччини і навіть Монголії. Хто не встигне чи не зможе це зробити, шукатиме інший спосіб уникнути мобілізації – отримати довідку про поганий стан здоров'я, раптово захоче вчитися та вступити до вишу або щось інше.

Крім того, щойно з'явиться інформація про збільшення кількості жертв та втрат і про те, що немає якихось досягнень, великих успіхів і перемог, посилиться деморалізація особового складу і деморалізація в самій росії. Наступні хвилі мобілізації проходитимуть ще важче.

Україна була готова

Мусієнко запевнив, що українське військо та керівництво готувалися до оголошення мобілізації в росії, і розуміли, що це станеться. Адже коли хтось з української влади чи країн Заходу говорив про те, що Україна блискуче діє на полі бою та демонструє успіхи, а російська армія виглядає деморалізованою та зазнає поразок, все одно завжди наголошував – це не означає, що війна наближається до завершення.

"Росія буде продовжувати, попри все, цю війну і зрозуміло, що їм десь треба взяти сили, тому що їхні сили зараз дійсно на межі, їх стає все менше і менше, вони не можуть утримувати однаково усю лінію фронту. Звідси й рішення про мобілізацію", – пояснив військовий оглядач.

Мобілізація лише пришвидшить крах путіна

За словами Мусієнка, путін затіяв надзвичайно небезпечну гру для себе і свого оточення. Він фактично йде на поводу у так званих "яструбів", які нічого не пропонують для його подальшого утримання при владі, окрім експорту агресії, війни, хаосу та насилля. Вони вважають, що це – запорука для збереження на посадах цієї кремлівської банди.

Це досить хитка конструкція, тому що вони вже втягнулися в кровопролитну війну, в якій не можуть досягти перемог. На тлі цього Захід не похитнувся в підтримці України. На тлі цього Україна не здається і продовжує боротьбу. І на тлі цього росія не посилюється,

– наголосив експерт.

Тому він вважає, що оголошення мобілізації лише пришвидшуватиме крах путіна, однак для цього ще потрібен час.

Олександр Мусієнко прокоментував оголошення мобілізації в росії: дивіться відео

Скільки часу треба росії, щоб зібрати 300 тисяч мобілізованих

Зовсім нещодавно, але ще до оголошення мобілізації, у росії збирали третій армійський корпус для його участі у війні проти України. У нього планували завербувати понад 15 тисяч військових, але виконати план не вдалося. У результаті за 4 місяці зібрали трохи більше ніж 12 тисяч людей – добровольців, зеків та інших.

Як пояснив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, зараз мобілізація буде примусовою, але все одно росії буде важко зібрати хоча.б 10 відсотків від заявленої кількості у 300 тисяч мобілізованих. Це справа не одного місяця. А якщо врахувати час на хоча б мінімальну підготовку новобранців, то перші мобілізовані потраплять на фронт взимку – орієнтовно у січні – лютому.