У россии будут трудности с мобилизацией

Все это понимали, ведь сдаваться россия не собирается, а пополнять силы после безумных потерь как-то нужно. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Он отметил, что не верит в то, что мобилизация в россии пройдет удачно и получится набрать то ли 300 тысяч, то ли миллион человек. Ведь уже в первый день стало ясно, что отдавать свой "долг" родине на войне против Украины россияне не спешат.

Уже тысячи людей начали бежать от военкоматов в Грузию, Армению, Казахстан, Турцию и даже Монголию. Кто не успеет или не сможет это сделать, будет искать другой способ избежать мобилизации – получить справку о плохом состоянии здоровья, внезапно захочет учиться и поступить в вуз или что-то другое.

Кроме того, как только появится информация об увеличении количества жертв и потерь и о том, что нет каких-либо достижений, больших успехов и побед, усилится деморализация личного состава и деморализация в самой россии. Следующие волны мобилизации будут проходить еще труднее.

Украина была готова

Мусиенко заверил, что украинское войско и руководство готовились к оглашению мобилизации в россии и понимали, что это произойдет. Ведь когда кто-то из украинской власти или стран Запада говорил о том, что Украина блестяще действует на поле боя и демонстрирует успехи, а российская армия выглядит деморализованной и терпит поражение, все равно всегда отмечал – это не значит, что война близится к завершению.

"Россия будет продолжать, несмотря ни на что, эту войну, и понятно, что им где-то надо взять силы, потому что их силы сейчас действительно на грани, их становится все меньше и меньше, они не могут удерживать одинаково всю линию фронта. Отсюда и решение о мобилизации ", – объяснил военный обозреватель.

Мобилизация только ускорит крах путина

По словам Мусиенко, путин затеял очень опасную игру для себя и своего окружения. Он фактически идет на поводу у так называемых "ястребов", которые ничего не предлагают для его дальнейшего удержания у власти, кроме экспорта агрессии, войны, хаоса и насилия. Они считают, что это – залог для сохранения на должностях этой кремлевской банды.

Это довольно шаткая конструкция, потому что они уже втянулись в кровопролитную войну, в которой не могут добиться побед. На фоне этого Запад не пошатнулся в поддержке Украины. На фоне этого Украина не сдается и продолжает борьбу. И на фоне этого россия не усиливается,

– подчеркнул эксперт.

Поэтому он считает, что объявление мобилизации только ускорит крах путина, однако для этого еще нужно время.

Александр Мусиенко прокомментировал объявление мобилизации в россии: смотрите видео

Сколько времени нужно россии, чтобы собрать 300 тысяч мобилизованных

Совсем недавно, но еще до объявления мобилизации, в россии собирали третий армейский корпус для его участия в войне против Украины. В него планировалось завербовать более 15 тысяч военных, но выполнить план не удалось. В результате за 4 месяца собрали чуть более 12 тысяч человек – добровольцев, зэков и других.

Как пояснил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, сейчас мобилизация будет принудительной, но все равно россии будет трудно собрать хотя бы 10 процентов от заявленного количества в 300 тысяч мобилизованных. Это дело не одного месяца. А если учесть время на хотя бы минимальную подготовку новобранцев, первые мобилизованные попадут на фронт зимой – ориентировочно в январе – феврале.