З таким закликом французький президент виступив на загальних дебатах 77 сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Він наголосив, що потрібно діяти, аби росія відмовилася від ведення війни в Україні.

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Мені хотілося б, щоб ми нарешті зайнялися реформою Ради безпеки, аби вона була більш представницькою, аби працювали нові постійні члени. І щоб вона справді могла грати свою роль, обмежуючи використання права вето у разі масових злочинів,

– підкреслив політик.

Він зазначив, що мовиться не про вибір між Сходом і Заходом. Усі, хто з повагою ставиться до статусу ООН та спільних цінностей, мають бути відповідальними. Країни, які обрали нейтральну позицію щодо війни в Україні роблять "історичну помилку". Макрон наголосив, що ці держави "стають спільниками сучасного імперіалізму та цинізму". Адже боротьба українців – це боротьба в ім'я миру та захисту територіальної цілісності кожної держави.

Росія намагається утвердити подвійні стандарти, але війна в Україні не має бути конфліктом, до якого хтось залишиться байдужим. Кожна країна повинна зіграти свою роль, аби зупинити російську агресію.

Макрон наголосив, що не може бути світового порядку та сталого миру, якщо в основу не покладено принципи поваги до суверенітету і народів.

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Наші цінності універсальні, саме тому вони ніколи не повинні стояти на службі сили, яка порушує ці принципи. Останніми роками ми дуже ліберально чинимо з цими цінностями, і це помилка,

– зазначив президент.

Він додав, що росія не може працювати над новими форматами співробітництва і паралельно захоплювати сусідню державу. Макрон також назвав росію гегемоном.

Як росія зловживає правом вето

Росія активно використовує право вето у Раді безпеки ООН. Завдяки цьому вона протидіє покаранню за свої ж злочини й блокує засудження кривавих дій в Україні. Також вона не дає розслідувати злочини своєї армії на рівні ООН.

Міністерство закордонних справ України неодноразово закликало позбавити державу-агресорку права вето. Водночас президент Володимир Зеленський казав, що росія перетворює право вето в ООН на "право смерті".

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