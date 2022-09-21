Представниця Держдепартаменту США Андреа Калан розповіла про те, як росію прийматимуть на засіданнях ООН. Про це, повідомляє 24 канал, вона заявила в ефірі українського телеканалу "FreeДОМ".
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Лаврову буде холодно в ООН
На прохання журналіста, Калан прокоментувала намір очільника російського міністерства закордонних справ відвідати Генасамблею. За її словами, російській делегації та особисто сєргєю лаврову не раді в Нью-Йорку.
Можу сказати позицію США. Для російської делегації на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку буде "холодно",
– заявила Калан.
Як працює Генеральна Асамблея ООНГенасамблея ООН – центральний орган організації. Він виконує дорадчу, директивну та представницьку функції від 1945 року. Асамблея засідає у вересні-грудні кожного року, але також з січня по вересень збирається за необхідності.
Джерело: сайт ООН
Що відомо про 77 сесію Генасамблеї ООН
20 вересня розпочалась чергова основна сесія засідань Організації Об'єднаних Націй. Представляти Україну на цьому міжнародному майданчику поїхало 9 делегатів – відповідний наказ ухвалив Володимир Зеленський.
Раніше глава делегації та очільник МЗС Дмитро Кулеба назвав, про що варто говорити на сесії ООН. Зокрема він назвав три пріоритети:
- притягнення росії до відповідальності за скоєні злочини;
- зміцнення підтримки України;
- активізація відносин з країнами Глобального Півдня.
Окрім того, важливо, що Володимир Зеленський матиме змогу у форматі відео виступити перед Генасамблеєю ООН. Це рішення підтримала на голосування 101 країна.
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