Представниця Держдепартаменту США Андреа Калан розповіла про те, як росію прийматимуть на засіданнях ООН. Про це, повідомляє 24 канал, вона заявила в ефірі українського телеканалу "FreeДОМ".

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Лаврову буде холодно в ООН

На прохання журналіста, Калан прокоментувала намір очільника російського міністерства закордонних справ відвідати Генасамблею. За її словами, російській делегації та особисто сєргєю лаврову не раді в Нью-Йорку.

Можу сказати позицію США. Для російської делегації на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку буде "холодно",

– заявила Калан.

Як працює Генеральна Асамблея ООН Генасамблея ООН – центральний орган організації. Він виконує дорадчу, директивну та представницьку функції від 1945 року. Асамблея засідає у вересні-грудні кожного року, але також з січня по вересень збирається за необхідності.

Джерело: Генасамблея ООН – центральний орган організації. Він виконує дорадчу, директивну та представницьку функції від 1945 року. Асамблея засідає у вересні-грудні кожного року, але також з січня по вересень збирається за необхідності.Джерело: сайт ООН

Що відомо про 77 сесію Генасамблеї ООН

20 вересня розпочалась чергова основна сесія засідань Організації Об'єднаних Націй. Представляти Україну на цьому міжнародному майданчику поїхало 9 делегатів – відповідний наказ ухвалив Володимир Зеленський.

Раніше глава делегації та очільник МЗС Дмитро Кулеба назвав, про що варто говорити на сесії ООН. Зокрема він назвав три пріоритети:

притягнення росії до відповідальності за скоєні злочини;

зміцнення підтримки України;

активізація відносин з країнами Глобального Півдня.

Окрім того, важливо, що Володимир Зеленський матиме змогу у форматі відео виступити перед Генасамблеєю ООН. Це рішення підтримала на голосування 101 країна.

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