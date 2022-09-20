Кулеба подякував за те, що Кіпр підтримав Україну. Він домовився з Касулідісом про майбутню співпрацю.

До теми Кулеба відвідає Генасамблею ООН в США: які пріоритети візиту

"Ми згодні з тим, що не можна дозволити росії підірвати європейську єдність і стабільність. Ми також обговорили нашу двосторонню співпрацю та подальші заходи ЄС, спрямовані на припинення російської агресії", – написав Кулеба.

Зауважте. Кулеба впродовж 19 – 23 вересня перебуватиме у США з робочим візитом. Він візьме участь в 77 сесії Генеральної Асамблеї ООН.

З ким ще зустрівся міністр

Також Кулеба зустрівся з двома американськими конгресменами. Зокрема, з членом Палати представників, демократом Ґреґорі Міксом. Очільник МЗС зазначив, що говорили про "подальшу військову підтримку України, визнання росії державою-спонсором тероризму, притягнення її до відповідальності та забезпечення глобальної продовольчої безпеки".

Американський сенатор від Республіканської партії Джим Ріш спілкувався з Кулебою про повітряну оборону.

На нашій сьогоднішній зустрічі з сенатором Рішем я зосередився на способах посилення можливостей протиповітряної оборони України для кращого захисту українських міст і селищ від нищівних ракетних атак росії. Я також наголосив на важливості визнання росії державою, яка спонсорує тероризм,

– повідомив Кулеба.

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