Кулеба подякував за те, що Кіпр підтримав Україну. Він домовився з Касулідісом про майбутню співпрацю.
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"Ми згодні з тим, що не можна дозволити росії підірвати європейську єдність і стабільність. Ми також обговорили нашу двосторонню співпрацю та подальші заходи ЄС, спрямовані на припинення російської агресії", – написав Кулеба.
З ким ще зустрівся міністр
Також Кулеба зустрівся з двома американськими конгресменами. Зокрема, з членом Палати представників, демократом Ґреґорі Міксом. Очільник МЗС зазначив, що говорили про "подальшу військову підтримку України, визнання росії державою-спонсором тероризму, притягнення її до відповідальності та забезпечення глобальної продовольчої безпеки".
Американський сенатор від Республіканської партії Джим Ріш спілкувався з Кулебою про повітряну оборону.
На нашій сьогоднішній зустрічі з сенатором Рішем я зосередився на способах посилення можливостей протиповітряної оборони України для кращого захисту українських міст і селищ від нищівних ракетних атак росії. Я також наголосив на важливості визнання росії державою, яка спонсорує тероризм,
– повідомив Кулеба.
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